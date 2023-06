Borussia Dortmund: Irre Panne! Sie lüftet ein streng gehütetes Geheimnis

Mit traditionellem Tamtam veröffentlicht die DFL am Freitagmittag den Spielplan für die anstehende Bundesliga-Saison 2023/24. Auch für die Fans von Borussia Dortmund ein wichtiger Tag. Endlich wissen sie, wann ihr Verein gegen welchen Gegner spielt.

Für die ersten Infos brauchten sie allerdings gar nicht so lange warten. Schon einen Tag vorher sind Details des Bundesliga-Spielplans durch eine irre Panne durchgesickert. Der Auftaktgegner von Borussia Dortmund ist bereits bekannt.

Borussia Dortmund startet gegen 1. FC Köln

Der Rahmenterminkalender steht schon länger. Er regelt, wann in der 1. und 2. Bundesliga gespielt wird. Die Paarungen gibt allerdings erst der Spielplan preis. Der ist bis zu seiner Veröffentlichung ein streng gehütetes Geheimnis der DFL. Oder sollte er zumindest sein.

Denn diesmal ging die Geheimhaltung schief. Schon einen Tag vor der Bekanntgabe liegen dem „Kölner Stadtanzeiger“ Details daraus vor. Genauer gesagt: Der gesamte Spielplan und damit alle Termine des 1. FC Köln. Das war so sicher nicht geplant.

DFL-Panne sorgt für Spielplan-Leak

Die durchgesickerte Info ergibt auch: Borussia Dortmund startet mit einem Heimspiel gegen Köln in die Saison. Das Auftaktspiel am 18. August gehört traditionell dem Deutschen Meister, Bayern München. Am 19. oder 20. August (Samstag/Sonntag) wird der BVB gegen den FC einsteigen – einem attraktiven Duell. Beide Traditionsklubs haben eine immense Fanbase im Rücken. Die beiden Fanlager verstehen sich obendrein bestens.

Schon länger hegen Ultragruppen der beiden Klubs eine Freundschaft. Als Köln Borussia Dortmund 2011 mit einem Derbysieg gegen Leverkusen zur Meisterschaft verhalf, weitete sich die enge Beziehung auf viele weitere Fans aus. Bis zum Wiedersehen mit den guten Freunden wird es nun nicht mehr lange dauern. Auch das Rückspiel ist durch die DFL-Panne bereits bekannt. Es steigt am 19.-21. Januar 2024.