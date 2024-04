Borussia Dortmund: Bittere Nachricht! Terzic verkündet Hiobsbotschaft selbst

Seit seinem Wechsel zu Borussia Dortmund steckt Sebastien Haller in einer emotionalen Achterbahn. Gerade erst ging diese wieder bergauf – jetzt folgt schon die nächste Talfahrt. Was viele bereits befürchtet haben, ist nun Gewissheit: Der Stürmer ist schon wieder verletzt.

Keine zwei Minuten nach Anpfiff folgte in Gladbach eine verhängnisvolle Szene. Nun bestätigt Edin Terzic selbst: Der Franzose wird Borussia Dortmund erneut einige Zeit fehlen.

Borussia Dortmund: Nächste bittere Haller-Nachricht

„Das kann nicht wahr sein“, dachten sich alle BVB-Fans beim Spiel in Gladbach. Gerade erst hatte Sebastien Haller sich von der Verletzung aus dem Afrika-Cup-Finale zurückgekämpft, gegen Atletico den wichtigen Anschlusstreffer gemacht und erstmals seit September in der Startelf gestanden, da folgte das nächste Drama. Kaum lief das Spiel, wurde Haller empfindlich am Knöchel getroffen, der ihm nun schon seit Monaten Ärger macht.

Erst versuchte er es noch, nach neun Minuten war Schluss. Haller musste vom Platz. Nach dem Schlusspfiff folgte eine erste hoffnungsvolle Nachricht vom Trainer. „Er konnte gerade schon wieder leicht auftreten und ist der Meinung, dass es diesmal nicht ganz so schlimm ist“, sagte Terzic. „Wir haben die Hoffnung, dass er nicht lang ausfällt.“

2-3 Wochen Ausfall – Minimum!

Leider bewahrheitete sich die Hoffnung nicht. Schon am Montagmorgen kursierte die Nachricht, dass es Haller doch wieder schwerer erwischt hat. Sogar von einem Saison-Aus ist die Rede. Auf der Pressekonferenz vor dem CL-Kracher gegen Atletico Madrid verkündete Terzic dann selbst die bittere Nachricht.

„Wir haben eine erste Diagnose“, berichtete der Coach von Borussia Dortmund am Montagmittag. „Sebastien Haller hat sich leider wieder am Sprunggelenk verletzt. Dabei ist das Narbengewebe etwas beschädigt worden.“ Schlechte Nachrichten für den leidgeplagten Stürmerstar. Ein Ausfall für gleich mehrere Spiele ist damit Gewiss. Terzic erklärt den weiteren Fahrplan: „Er bekommt jetzt eine Woche komplette Ruhe. Am Samstag wird es dann eine finale Diagnose geben, um die Ausfallzeit klarer zu definieren.“

In den nächsten zwei bis drei Wochen, so Terzic, werde Haller aber wohl definitiv nicht zur Verfügung stehen. Das bedeutet nicht nur den Ausfall im so wichtigen Spiel gegen Atletico Madrid. Auch in den folgenden Hammer-Partien gegen Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr), Leipzig (27. April) sowie einem möglichen Halbfinal-Hinspiel in der Champions League muss Borussia Dortmund ohne seinen Pechvogel auskommen.