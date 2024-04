Borussia Dortmund: Haller-Schock – ist die Saison für ihn gelaufen?

Nach einer langen Verletzungspause hat Sebastien Haller gegen Borussia Mönchengladbach (13. April) sein Startelf-Comeback gefeiert. Nach nur zehn Minuten war das Spiel für den BVB-Stürmer aber wieder beendet. Haller musste verletzungsbedingt runter.

Für das Rückspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid (16. April, 21 Uhr) fällt Haller wohl aus – und es könnte noch bitterer werden. Dem Ivorer droht jetzt sogar das Saisonaus.

Borussia Dortmund: Haller droht Saisonaus

Für Haller ist es eine Saison zum Vergessen. In der Hinrunde kam der 29-Jährige überhaupt nicht in Fahrt, zog gegenüber Sturmkollege Niclas Füllkrug häufig den Kürzeren und kam fast immer nur von der Bank.

+++ Borussia Dortmund: Star tobt nach Chaos – „Geht uns auf den Sack“ +++

Zu Beginn des Jahres war er dann mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup, schoss im Finale den Siegtreffer und feierte den Titel im eigenen Land. Danach folgte aber der nächste bittere Rückschlag: Haller zog sich dabei eine schwere Fußverletzung zu, musste wochenlang pausieren.

Haller kämpfte sich zurück, feierte gegen Bayern München sein Comeback. Im Hinspiel des Viertelfinals der Champions League erzielte er dann sogar den wichtigen Treffer zum 1:2. Gegen Borussia Mönchengladbach durfte der BVB-Stürmer erstmals wieder von Beginn an ran. Es sollte aber ein kurzes Vergnügen sein.

Schon in der 2. Minute blieb Haller nach einer Grätsche von Nico Elvedi am Boden liegen. Zunächst wurde er behandelt, kehrte kurzzeitig sogar zurück auf den Platz. In der zehnten Minute ging er dann aber humpelnd vom Platz, Youssoufa Moukoko wurde eingewechselt.

Das könnte dich auch interessieren:

Saison für Haller gelaufen?

Für Haller könnte das sein letzter Einsatz in dieser Saison gewesen sein. Nach Informationen von Sky ist seine alte Fußverletzung wieder aufgebrochen. Das Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid am Dienstag (16. April) soll er definitiv verpassen – und es könnte sogar noch schlimmer kommen. Dem Bericht zufolge droht ihm sogar das Saisonaus. Eine genaue Diagnose soll eine Untersuchung am Montag (15. April) bringen.

Dabei hatte sich Trainer Edin Terzic nach dem Spiel noch vorsichtig optimistisch gezeigt… (Hier mehr!)