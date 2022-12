Borussia Dortmund: Hammer um Haller – DAMIT hat keiner gerechnet

Borussia Dortmund und Sebastien Haller – das hätte tragischer nicht beginnen können. Als Nachfolger von Superstar Erling Haaland trat der Franzose in riesige Fußstapfen. Doch davon sprach schnell niemand mehr.

Eine Krebsdiagnose veränderte alles. Seither kämpft der Stürmer von Borussia Dortmund um Karriere und Comeback. Nach einem Rückschlag bahnt sich nun eine überraschende Wende an. Mit der dürften die wenigsten gerechnet haben.

Borussia Dortmund: Sebastien Haller bald zurück auf dem Platz?

Wann kommt Sebastien Haller zurück? Diese Frage stellen sich beim BVB alle. Eine Antwort hat niemand. Krebs ist kein Kreuzbandriss – ein Heilungsverlauf ist nicht abzuschätzen. Es kann jederzeit Rückschläge geben. Das musste auch Haller leidvoll erfahren.

Als er als Gast bei seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam schon wieder erste Einheiten auf dem Platz absolvierte, kam die nächste schlechte Nachricht. Eine erneute Operation war notwendig. Ein Comeback rückte sofort in weite Ferne.

Trainings-Rückkehr im Januar?

Nun aber sickern positive Nachrichten aus Dortmund durch. Laut „Bild“ hat der 28-Jährige auch die zweite Tumor-OP gut überstanden und ist auf dem Weg der Besserung. Es läuft so gut, dass sogar über ein Trainings-Comeback in wenigen Wochen gesprochen wird. Schon im Januar könnte Haller auf Borussia Dortmunds Trainingszentrum in Brackel aufschlagen.

Ein echter Haller-Hammer! So schnell hat keiner mit dem Stürmer gerechnet. Dabei dürfte es allerdings vorerst nur um erste Einheiten auf dem Grün und mit Ball gehen. Bis zum Einstieg ins Mannschaftstraining ist es noch ein weiter Weg. Und noch immer sind dabei leider auch weitere Rückschläge nicht auszuschließen.

Sebastien Haller war im Sommer als Nachfolger des abgewanderten Stürmerstars Erling Haaland zu Borussia Dortmund gekommen. Kurz nach dem Wechsel war ein Hodentumor diagnostiziert worden, der sich als bösartig herausstellte.