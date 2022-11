Borussia Dortmund: Kehl-Ansage zum neuen Reus-Vertrag – „Reden nicht in den Medien übereinander“

Im kommenden Sommer laufen acht Verträge bei Borussia Dortmund aus. Demzufolge darf sich Sportdirektor Sebastian Kehl nun Gedanken darüber machen, welche Verträge er überhaupt verlängern möchte. In der Vergangenheit hieß es, dass sich Kehl mit den Spielern in der WM-Winterpause zusammensetzen möchte.

Dieser Zeitpunkt wäre jetzt gekommen. Zuletzt wurde deshalb auch viel über Marco Reus, den Kapitän von Borussia Dortmund gesprochen. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft am Saisonende ebenfalls aus. Nun hat Sebastian Kehl eine deutliche Ansage gemacht.

Borussia Dortmund: Kehl mit deutlicher Ansage

Gegenüber der „Bild“ hat der Sportdirektor nun verraten, dass sich der Klub „wie vereinbart“ mit dem BVB-Kapitän zusammensetzen möchte. Dann würde „in Ruhe sehr vertrauensvoll über die Zukunft“ gesprochen werden. Anschließend ergänzte er: „Wie immer reden wir dann aber miteinander und nicht in den Medien übereinander“.

Zuletzt hatte der 33-Jährige beim selben Medium den Druck bezüglich einer Verlängerung zum BVB geschoben. „Jeder weiß, dass ich ein großes Verhältnis zu diesem Verein habe, dass ich den Verein sehr, sehr liebe. Aber was die anderen Fragen angeht, muss man Sebastian Kehl fragen. Am Ende liegt es nicht an mir“, stellt Reus klar.

Borussia Dortmund: Was passiert mit Reus?

Die finalen Gespräche rund um eine Ausdehnung des Arbeitspapiers sollen nach dem Jahreswechsel folgen. Bis dahin wird der Kapitän an der Asienreise der Dortmunder teilnehmen, die bis zum 01. Dezember geht. Einsätze in den Testspielen sind allerdings unwahrscheinlich, da der 33-Jährige immer noch an einer Sprunggelenksverletzung laboriert.

Neben dem Vertrag des Kapitäns laufen im kommenden Sommer auch die Verträge von Youssoufa Moukoko, Raphael Guerreiro, Mahmoud Dahoud, Mats Hummels, Anthony Modeste, Felix Passlack und Luca Unbehaun aus. Wer von den genannten Kandidaten auch über 2023 hinaus das schwarz-gelbe-Trikot trägt, wird sich zeigen.