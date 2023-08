Borussia Dortmund: Ohrfeige zum Saisonstart – hat dieser BVB-Star bei Terzic keine Chance?

Adeyemi verletzt, Reyna verletzt, Bynoe-Gittens verletzt, Duranville verletzt. Zum Saisonstart plagen Borussia Dortmund auf den Flügeln heftige Personalprobleme.

Nur zwei gelernte Außenstürmer standen Edin Terzic für das Pokalspiel bei Schott Mainz zur Verfügung. Einen der beiden setzte der Trainer von Borussia Dortmund trotzdem auf die Bank. Für ihn startet die Saison mit einer Ohrfeige.

Borussia Dortmund: BVB-Star schmort trotz Personalnot auf der Bank

25 Millionen Euro blätterte der BVB einst für ihn auf den Tisch. Rentiert hat sich diese Investition nie so richtig. Vier Jahre später würde man Thorgan Hazard am liebsten wieder loswerden. Doch weder im letzten Winter noch im aktuellen Sommer wollte ein fixer Abgang gelingen und auch die Leihe nach Eindhoven lief nicht so erfolgreich wie gehofft.

+++ Borussia Dortmund: Bayern macht Kane-Deal offiziell – schlimmste Befürchtung der Fans wird wahr +++

Also ist Hazard immer noch da. Und in den Vorbereitungs-Tests kam er auch zum Einsatz. Doch beim ersten Pflichtspiel der neuen Saison erhielten die Comeback-Hoffnungen des Belgiers einen herben Dämpfer. Obwohl Hazard einer von nur zwei fitten Außenbahnspielern im BVB-Kader war, setzte Terzic ihn eiskalt auf die Bank.

Kein Startplatz für Hazard

Für die Flügel-Zange setzte Terzic neben Donyell Malen lieber auf einen positionsfremden Spieler als auf Hazard. Marco Reus, eigentlich im offensiven Zentrum zuhause, begann auf der linken Angriffsseite. Und auch eingewechselt wurde Hazard nicht. Für den Leih-Rückkehrer eine Ohrfeige. Auf der Bank schmorend muss er sich fragen: Wenn ich nicht einmal bei arger Personalnot gegen einen Regionalligisten ran darf – wann dann?

Mehr aktuelle Nachrichten:

Klar ist: Borussia Dortmund wird sich jedes Angebot für Thorgan Hazard anhören. Ein Verkauf des 30-Jährigen ist weiter die präferierte Variante. Sollte das erneut nicht gelingen, steht dem Belgier womöglich eine lange und zähe Saison bevor.