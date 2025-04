Borussia Dortmund: Geheime Gespräche mit Top-Klub enthüllt – BVB-Star vor dem Absprung?

In der nächsten Transferperiode wird bei Borussia Dortmund viel los sein: Zahlreiche Spieler werden den Klub wohl verlassen, dafür sollen auch Neuzugänge kommen. Sportdirektor Sebastian Kehl wird alle Hände voll zu tun haben.

Aber es wird auch Fälle geben, bei denen Borussia Dortmund die Hände gebunden sind. Nico Schlotterbeck beispielsweise ist heiß begehrt und könnte im Sommer gehen. Jetzt wurde enthüllt, dass er auch schon Gespräche mit einem Top-Klub aufgenommen hat.

Borussia Dortmund: Schlotterbeck-Videocall mit Top-Klub

Borussia Dortmund wird er in der restlichen Saison und bei der Klub-WM nicht mehr zur Verfügung stehen. Heißt das, dass Nico Schlotterbeck sein letztes Spiel für den BVB am 30. März gegen Mainz (3:1) absolviert hat? Denn der Abwehrspieler ist verletzt, wird wegen einer Meniskusverletzung noch mehrere Monate ausfallen und ist aktuell heiß begehrt. Zahlreiche Top-Klubs wollen ihn.

Auch interessant: Borussia Dortmund: Bosse bleiben knallhart! ER hat beim BVB wohl keine Zukunft

Einer macht wohl richtig ernst: Newcastle United. Mit dem britischen Traditionsverein soll Schlotterbeck Gespräche per Video geführt haben, berichtet „Sky“. Allerdings heißt es, dass dies vor seiner Verletzung stattgefunden habe. Dennoch soll Newcastle großes Interesse an einer Verpflichtung des DFB-Stars haben.

Und auch Schlotterbeck soll nicht abgeneigt sein, nach Newcastle zu wechseln. Schließlich wird der Klub in der kommenden Saison mit großer Wahrscheinlichkeit in der Champions League spielen. Der BVB muss noch um die Teilnahme kämpfen. Läuft es in den letzten Spielen richtig blöd, spielt der Revierklub nächste Saison nicht international.

Folgt der Abgang?

Weiter heißt es, dass Schlotterbecks Tendenz aktuell in Richtung Verbleib bei Borussia Dortmund geht. Auch der BVB will den Linksfuß gerne langfristig halten. Aktuell hat er einen Vertrag bis 2027. Derzeit werden auch Gespräche über eine Verlängerung geführt, doch bis zu einem Durchbruch wird es noch dauern.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollten die zahlreichen Top-Klubs mit viel Geld dann in die Offensive gehen, hat auch der BVB wohl keine Chance mehr. Jedoch winkt den Schwarzgelben eine hohe Ablösesumme für den Abwehrspieler. Es wird also ein spannender Sommer – vor allem bei der Personalie Schlotterbeck.