Borussia Dortmund: Besuch im Stadion! BVB-Star in Kontakt mit anderem Klub

Egal, wie die Saison endet: Borussia Dortmund steht im Sommer vor einem Umbruch. Neue Leistungsträger müssen her, andere müssen gehen. Ein Härtefall: Salih Özcan.

Der steckt hinter Emre Can fest, ist zugleich aber dessen einzige Alternative. Schon jetzt ist das defensive Mittelfeld bei Borussia Dortmund eine Problemzone. Nun spricht der „Sechser“ laut einem Bericht mit einem anderen Klub. Lässt der BVB ihn trotz des Engpasses ziehen?

Borussia Dortmund: Özcan spricht mit anderem Klub

So große Stücke hatte Edin Terzic auf Emre Can gesetzt – doch der Kapitän spielt eine Saison, die mit durchwachsen noch schmeichelhaft beschrieben ist. Trotzdem kommt sein einziger nomineller Konkurrent nicht an ihm vorbei. Salih Özcan pendelt meist zwischen Bank-Frust und Jokerrolle.

Deshalb scheint der Deutsch-Türke einen Abgang im Sommer nicht auszuschließen. Wie das türkische Medium „Sabah Spor“ berichtet, war ein Vertreter von Besiktas Istanbul extra zum BVB-Heimspiel gegen Stuttgart (0:1) gereist, um Özcan zu sehen und mit ihm zu sprechen. Schon zuvor, so heißt es, hatte es ein Telefonat gegeben. Ganz offensichtlich hat der Istanbuler Traditionsverein ein Auge auf den türkischen Nationalspieler geworfen.

Özcan spricht mit Besiktas

Die nicht zufriedenstellende Situation bei Borussia Dortmund könnte Özcan schwach werden lassen. Doch dann steht auch der BVB vor einem Problem. Das schon jetzt zu schwach besetzte defensive Mittelfeld müsste im Sommer nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite neu besetzt werden. Angesichts der vielen Baustellen für die nächste Saison würde ein Abgang des 26-Jährigen wachsende Sorgen mit sich bringen.

Übrigens: Laut „Sabah Spor“ lauert Besiktas noch auf einen weiteren BVB-Star: Sollte Mats Hummels seinen Vertrag in Dortmund nicht verlängern, so heißt es im Bericht, will der türkische Klub einen kühnen Versuch wagen.