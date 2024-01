Borussia Dortmund hat nächstes Juwel im Blick – Kometen-Aufstieg wie Jadon Sancho

Damit Jadon Sancho über die Saison hinaus bei Borussia Dortmund bleibt, muss viel passieren. Womöglich hat der BVB aber auch schon einen neuen Sancho im Blick. Ein Juwel, dessen kometenhafter Aufstieg an den des Engländers erinnert, wird nun vom Klub beobachtet.

In der Türkei legte Semih Kilicsoy einen Durchbruch hin, der sofort mehrere Top-Klubs aufmerksam werden ließ. Auch Borussia Dortmund soll das Juwel von Besiktas im Blick haben.

Borussia Dortmund beobachtet Türkei-Juwel

Kurzeinsätze hatte Semih Kilicsoy bei Besiktas schon einige gesammelt. Zu wenig aber, um zu zeigen, was wirklich in ihm steckt. Dann beorderte Trainer Fernando Santos den 18-Jährigen in die Startelf. Was folgte, dürfte so manchen BVB-Fan an den irren Start von Jadon Sancho erinnern.

+++ Borussia Dortmund: Trainer-Hammer beim BVB? Diese Rückkehr könnte jetzt wieder heiß werden +++

In seinen ersten fünf Pflichtspielen von Beginn an zerlegte er eine Abwehr nach der anderen, erzielte fünf Tore und bereitete ein weiteres vor. Das sprach sich schnell rum – auch über die türkischen Landesgrenzen hinweg. Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam und Aston Villa kamen nach Istanbul, um Kilicsoy mit eigenen Augen zu sehen, berichtet der türkische Sportjournalist Gökmen Özcan. Und auch Borussia Dortmund, so schreibt er, habe das Juwel ins Visier genommen.

BVB: Sancho-Nachfolger Kilicsoy?

18 Jahre alt, auf den rechten wie linken Flügel und auch mal im Sturmzentrum einsetzbar und mit einem schier unglaublichen Start in die Profi-Karriere. Das klingt nach dem nächsten Jadon Sancho. Auch der hatte in Dortmund einen Fabelstart ins Profileben hingelegt. Und weil eine feste Verpflichtung des BVB-Rückkehrers (Stand jetzt) unwahrscheinlich ist, im Sommer mit Donyell Malen ein weiterer Abschied bevorstehen könnte und das Thema offensive Flügel bei Borussia Dortmund wieder heiß werden dürfte, könnte eine Verpflichtung von Semih Kilicsoy durchaus Sinn ergeben.

Mehr aktuelle News:

Der türkische U19-Nationalspieler hatte schon in der A-Jugend von Besiktas eine irre Trefferquote, erzielte in 64 Spielen 42 Tore. Nun zeigt er, dass er das auch bei den Profis kann – und macht sich damit für Borussia Dortmund, Ajax, die Spurs & Co. hochspannend.