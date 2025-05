Borussia Dortmund: Folgt jetzt der Kovac-Hammer? Aussagen lassen aufhorchen

Er hat das Unmögliche doch noch möglich gemacht: Niko Kovac hat Borussia Dortmund in einem irren Saisonendspurt in die Champions League geführt. Vor einigen Wochen sah das noch ganz anders aus. Da war die Sorge noch groß, dass es mit dem internationalen Geschäft nichts wird.

Doch jetzt ist es geschafft und Borussia Dortmund kann aufatmen. Gleichzeitig dürfte auch Klarheit um Kovac herrschen. Der Coach wird weiterhin beim BVB bleiben. Winkt ihm auch noch eine Vertragsverlängerung?

Borussia Dortmund: Kovac schafft Champions-League-Hammer

„Was Niko geleistet hat, ist eine der größten Trainerleistungen des BVB“, adelte Sport-Geschäftsführer Lars Ricken seinen Coach. Kovac sorgte bei Borussia Dortmund für die Wende und wird dementsprechend dafür gelobt – und das völlig zurecht. Im Endspurt gewann der Revierklub fünf Spiele und sprang am 34. Spieltag auf Rang vier.

Jetzt wird auch fleißig über die Zukunft von Kovac spekuliert. Der Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2026. Nach dem Spiel wurde Sportdirektor Sebastian Kehl über eine mögliche Verlängerung angesprochen.

„Jetzt sind wir erstmal heute in dem Moment und ich glaube, Niko hat in den letzten Monaten gezeigt, dass man gemeinsam an den Dingen arbeiten kann, dass man sich auf ihn verlassen kann. Und alles andere ist jetzt heute erstmal kein Thema“, sagte Kehl.

Folgt die Verlängerung?

Und der Sportdirektor von Borussia Dortmund weiter: „Aber natürlich muss man sagen, hat Niko – wenn man mal auf Tabellenplatz elf steht – auch gerade in den letzten Wochen herausragendes geleistet. Deswegen nochmal großes Kompliment an ihn, an das ganze Trainerteam. Da gehören alle zusammen, da gehört auch der Staff dazu.“

Das alles hört sich stark nach einer Verlängerung für Kovac an, der mit Lobeshymnen gerade zu überschüttet wird. Für endgültige Gewissheit kann der BVB-Coach dann bei der Klub-WM in rund einem Monat in den USA sorgen. Schneiden die Dortmunder gut ab, ist ihm eine Verlängerung wohl so gut wie sicher.