Borussia Dortmund: Selbst Fans verzweifeln – Juwel wird zum Rätsel

Als sein Transfer verkündet wurde, gab es Jubelsprünge bei Borussia Dortmund. Schließlich hat sich der BVB mit Julien Duranville eines der größten Offensivtalente überhaupt geschnappt. In den zwölf Monaten hat der Youngster aber bislang lediglich ein einziges Pflichtspiel absolviert.

Duranville fiel nämlich immer wieder mit großen Verletzungsproblemen aus. Aktuell laboriert er erneut an einer schweren Muskelverletzung. Die Fans rätseln schon seit Wochen, warum die Ausfallzeit des Top-Talents von Borussia Dortmund so lange dauert.

Borussia Dortmund: Was ist nur mit Duranville los?

8,5 Millionen Euro hatte Borussia Dortmund im Januar 2023 bezahlt, um sich die Dienste von Julien Duranville zu sichern. Beim belgischen Traditionsverein RSC Anderlecht machte das Top-Talent auf sich aufmerksam. Hinter ihm waren zahlreiche große Klubs dran, aber er entschied sich für den BVB.

Umso größer war die Freude, als er in Dortmund ankam. Von seinen gefährlichen Flügelläufen und Strafraumszenen war seitdem fast gar nichts zu sehen. Nach seiner Ankunft war er nämlich erstmal fünf Monate verletzt, ehe er sein erstes und bis heute letztes Pflichtspiel für die Schwarzgelben absolvierte.

In der Sommer-Vorbereitung präsentierte sich Duranville ordentlich und sehnte den Saisonstart herbei. Dann aber gab es den nächsten Verletzungsschock und der Belgier stand mehrere Monate mit großen muskulären Problemen nicht zur Verfügung. Seitdem fällt er aus und stand in der laufenden Spielzeit auch nicht einmal auf dem Platz.

Fans rätseln über Juwel

Warum fehlt er so lange? Fällt man mit muskulären Problemen so lange aus? Fragen, die sich die Fans von Borussia Dortmund schon seit Wochen stellen. Die Rückkehr von Duranville wird sehnlichst erwartet. Wie die „Bild“ nun berichtet, hat die ungewöhnlich lange Ausfallzeit einen bestimmten Grund.

So habe Duranville in den vergangenen Wochen und Monaten einen großen Wachstumsschub gehabt und ist seit seiner Ankunft um fünf Zentimeter gewachsen. In der Zeit ist sein Körper besonders anfällig für muskuläre Verletzungen gewesen. Nun wollen ihn die BVB-Verantwortlichen wieder langsam aufbauen.

Dennoch ist es weiterhin unklar, wann der 17-Jährige dann Chefcoach Edin Terzic wieder zur Verfügung stehen wird. Die Sorge ist dennoch groß, dass sich Duranville schon früh als großes Missverständnis herausstellt.