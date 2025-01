Borussia Dortmund: Youngster heiß begehrt – folgt der Blitz-Abgang?

Jetzt könnte alles blitzschnell gehen – und Borussia Dortmund könnte einen seiner Youngsters verlieren…

Giovanni Reyna steht bei Borussia Dortmund offenbar vor dem Absprung Richtung Italien – zumindest hat AC Mailand großes Interesse an dem 22-Jährigen, wie das italienische Medium „Gazetta dello Sport“ berichtet.

Borussia Dortmund: Giovanni Reyna hat noch einen Vertrag bis 2026

Noch in dieser Transferperiode könnte „Gio“ Reyna den BVB verlassen. Reyna hat in Dortmund noch einen Vertrag bis 2026. Schon 2023 wollte AC Reyna nach Italien locken. Weil es bei Mailand in dieser Saison so gar nicht läuft (aktuell Platz acht) suchen die Italiener jetzt dringend nach Verstärkung in der Winterpause.

Gerade erst tauschten die Mailänder ihren Trainer aus. Auf Pablo Fonseca folgte Sergio Conceicao. Und wie die „Bild“ schreibt, wird der neue Coach von Star-Berater Jorge Mendes vertreten. Und der hat auch Reyna unter seinen Fittichen.

Borussia Dortmund: Giovanni Reyna mit großem Verletzungspech in der Vergangenheit

In der Vergangenheit wurde Reyna von Verletzungen geplagt. Seine Karriere geriet deswegen immer wieder ins Stocken – der ganz große Durchbruch gelang ihm dabei nie. Wie schon in den letzten Jahren hatte Reyna auch im Laufe dieser Spielzeit mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Allen voran seine Leiste machte dem Youngster zu schaffen.

Bei BVB-Trainer Nuri Sahin kam Reyna zuletzt wenigstens einigermaßen wieder zurück in die Spur. Erst kürzlich platzte gegen Hoffenheim der Knoten und Reyna traf nach langer Durststrecke endlich wieder das Tor (wir berichteten). Man darf also gespannt sein, ob er jetzt den Absprung wagt und nach Italien wechselt.