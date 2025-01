Borussia Dortmund: Gerücht um Startransfer – reagiert der BVB auf Innenverteidiger-Problem?

Borussia Dortmund und die Verletzungssorgen in der Verteidigung – es wird eng in der Defensive beim BVB! Jetzt könnten die Dortmunder auf ihr Innenverteidiger-Problem reagieren. Ein irres Gerücht macht derzeit die Runde.

Es war ein absoluter Schockmoment beim Spiel Borussia Dortmund gegen Gladbach. Innenverteidiger Niklas Süle verletzte sich erneut am Sprunggelenk. Immerhin: Der 29-Jährige muss sich nicht unters Messer legen (wir berichteten). Eine zeitnahe Rückkehr auf den Platz wird es dennoch nicht geben.

Borussia Dortmund will angeblich diesen PSG-Star

Und weil der BVB ohnehin nicht besonders üppig aufgestellt ist, was die Innenverteidigung angeht, könnte jetzt in der Wintertransferperiode nachgelegt werden. Ein PSG-Spieler könnte die Lücke auffüllen, die Süle mit seiner schweren Verletzung derzeit hinterlässt.

Es geht um Milan Škriniar. Der 29-Jährige steht aktuell beim französischen Topklub PSG Saint-Germain unter Vertrag. Wie „Sport Zone“ berichtet, sollen die Schwarz-Gelben angeblich Interesse an dem Slowaken haben.

Türkischer Club ist der größte Konkurrent

Und ein Abgang von Škriniar von PSG ist wahrscheinlich: Der Defensivakteur spielt bei den Parisern kaum eine Rolle. Eigentlich galt Galatasaray Istanbul als heißester Kandidat für einen Wechsel von Škriniar. Doch jetzt soll sich auch der BVB eingeschaltet haben.

Škriniar wechselte 2023 ablösefrei von Inter Mailand zu PSG, zählte vor diesem Transfer zu den besten Innenverteidigern in Europa. Schon in der vergangenen Saison kam er kaum zum Zug. Das änderte sich auch in dieser Spielzeit nicht. Man darf gespannt sein, ob die Dortmunder tatsächlich zuschnappen werden. Der finanzielle Aspekt wird sicherlich auch eine große Rolle spielen.