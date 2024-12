BVB – Hoffenheim: Erlösung für BVB-Youngster – die Reaktion spricht Bände

Vor knapp einem Jahr stand Giovanni Reyna zuletzt für Borussia Dortmund in der Bundesliga in der Startelf. Im Spiel BVB – Hoffenheim war es dann wieder so weit. Nachdem er schon gegen Barcelona (2:3) von Beginn an ran durfte, schenkte Nuri Sahin dem US-Amerikaner auch gegen die TSG das Vertrauen.

Und Reyna gab dieses Vertrauen voll zurück: Der Youngster brachte seine Mannschaft sehenswert in Führung. Mit einem starken Schuss beendete er in der Partie BVB – Hoffenheim eine persönliche Horror-Phase seiner Karriere.

BVB – Hoffenheim: Knoten bei Reyna geplatzt

Am 13. Mai 2023 gewann der BVB mit 5:2 zu Hause gegen Borussia Mönchengladbach. In dieser Partie traf Reyna zum bis dato letzten Mal. Anderthalb Jahre musste der 22-Jährige auf sein nächstes Tor für Schwarz-Gelb warten. Gegen die Kraichgauer war es endlich wieder so weit. Nach dem Treffer merkte man dem Offensiv-Akteur an, dass eine Menge von ihm abgefallen ist.

Kurz nach der Halbzeit brachte Jamie Gittens den Ball in die Mitte, ehe der Ball nach einer misslungenen Klärungsaktion bei Reyna landete und der US-Amerikaner das Spielgerät in den Winkel schweißte.

++ BVB – Hoffenheim: Dicke Überraschung! Daran hatte keiner geglaubt ++

Nach dem Tor jubelte nicht nur das Stadion mit Reyna, sondern vor allem sein Team. Dabei fiel vor allem eines auf: Alle Akteure freuten sich extrem für den 22-Jährigen und herzten ihn überschwänglich. Besonders Gittens kam aus dem Strahlen gar nicht mehr heraus. Dem Briten war die Freude über das Tor seines Kumpels sichtlich anzusehen.

BVB-Fans haben nur eine Hoffnung

Gittens, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend selbst bereits neun Mal einen Treffer bejubeln konnte, rannte zu Reyna und gab ihm einen kräftigen Body-Check. Ganz nach dem Motto: „Geht doch Junge, endlich hast du mal wieder getroffen“. Doch auch alle andere BVB-Akteure ließen Reyna deutlich wissen, dass sie es ihm so sehr gönnen.

Weitere News:

Wie schon in den letzten Jahren hatte Reyna auch im Laufe dieser Spielzeit mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Allen voran seine Leiste machte dem Youngster zu schaffen. Aus Sicht des BVB bleibt nur zu hoffen, dass er endlich fit bleibt und den Fans noch so manches Tor zu bejubeln schenkt.