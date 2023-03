Borussia Dortmund – RB Leipzig: Nach Attacken auf RB-Fans – Brauseklub reagiert drastisch

Verkehrschaos, Spitzenspiel, Rückkehr: Was wäre der Titelkampf in der Bundesliga ohne eine brisante Begegnung zwischen Borussia Dortmund – RB Leipzig? Dazu kommt es jetzt am Freitag (03. März, 20.30 Uhr) zum Start in den 23. Spieltag.

In der Vergangenheit sorgte die Partie Borussia Dortmund – RB Leipzig immer wieder für Aufregung – nicht nur auf dem Platz. So kam es immer wieder zu Ausschreitungen und Attacken gegen die RB-Anhänger. Zum Schutz der eigenen Fans reagierten die Sachsen jetzt mit einer drastischen Maßnahme.

Borussia Dortmund – RB Leipzig reagiert nach Fan-Attacken

Bis zu 2.400 Leipziger werden zum Top-Spiel der Bundesliga zwischen Borussia Dortmund – RB Leipzig in den Signal-Iduna-Park reisen. Da es in den vergangenen Begegnungen der beiden Klubs immer wieder Fan-Ausschreitungen gab, hat RB jetzt drastisch darauf reagiert.

Gegenüber der „Bild“ erklärte ein Leipzig-Fan, dass der Brauseklub zum ersten Mal eine eigene Security mit in Dortmund dabei haben wird. So sollen die Sicherheitsleute die 15 Busse von der Abfahrt in Leipzig mit eigenen Fahrzeugen begleiten und den Anmarsch ins Dortmunder Stadion über die Strobel-Allee begleiten. Auch im Stadion werden die Fans von der Security „beschützt“. Dieses Angebot macht RB zudem allen Gästevereinen im eigenen Stadion.

Doch warum macht das Leipzig überhaupt? 2017 beim ersten Spiel in Dortmund gab es schlimme Attacken auf RB-Fans. Damals waren mehr als 8.000 Fans dabei und wurden vor dem Spiel mit Steinen und Flaschen beworfen.

Verkehrschaos droht – erste Rose-Rückkehr

Zehn Anhänger wurden vor dem Stadion verletzt. Der BVB wurde vom DFB-Sportsgericht dafür hart bestraft: 100.000 Euro Geldstrafe und die Südtribüne wurde für ein Bundesligaspiel gesperrt. Solche Szenen sollen in Zukunft bei den Partien zwischen Borussia Dortmund – RB Leipzig vermieden werden.

Besonders Brisanz birgt auch die erste Rückkehr von Ex-Coach Marco Rose, der am 20. Mai 2022 beim BVB entlassen wurde. „Wir brauchen eine Topleistung. Mit dem Stadion, mit den Fans im Rücken und mit der Serie wird die Stimmung entsprechend sein. Wenn wir dahinkommen, vielleicht noch ein paar Prozent mehr“, sagte Rose am Donnerstag auf der Pressekonferenz

Chaos droht zudem auch vor dem Spiel. Der öffentliche Nahverkehr in Dortmund streikt. Die Anfahrt inklusive Berufsverkehr auf der B1 dürfte chaotisch werden. „Es kann leider gegebenenfalls zu Verkehrssituationen kommen, die den Besuchern ein Höchstmaß an Geduld abverlangen und die zuständigen Institutionen möglicherweise zwingen werden, kurzfristig sehr unpopuläre Entscheidungen treffen zu müssen“, teilte der BVB mit.

