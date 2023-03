Borussia Dortmund – RB Leipzig: Vor Wiedersehen mit dem Ex – Rose findet überraschende Worte

Borussia Dortmund gegen RB Leipzig – das ist seit jeher ein brisantes Spiel. Lautstark lehnt die Dortmunder Fanszene das Leipziger System ab. Auch der BVB streut Salz in die Wunde und präsentiert sich an Spieltagen gerne mal im Retro-Look.

Seit der vergangenen Hinrunde ist die vielschichtige Beziehung um eine brisante Ebene reicher. Nach seinem Dortmund-Rauswurf heuerte Marco Rose wenig später in seiner Heimatstadt an. Vor dem Duell Borussia Dortmund – RB Leipzig findet er nun überraschende Worte.

Borussia Dortmund – RB Leipzig: BVB hofft auf Revanche

Das Drehbuch für das Hinspiel hätte ein erfahrener Drehbuchautor wohl nicht besser schreiben können. Nach seinem Rauswurf heuerte Rose in der Woche vor dem Duell bei den Leipzigern an. Diese hatten zuvor Domenico Tedesco entlassen. Die Comeback-Story glückte und Rose watschte seinen alten Arbeitgeber mit 3:0 ab.

Deshalb ist Borussia Dortmund gegen RB Leipzig schon allein sportlich auf eine Revanche aus. Zudem will man die große Siegesserie fortführen und die Tabellenführung vorübergehend wiedererobern. Es steht am Freitagabend also viel auf dem Spiel.

Rose spricht über Dortmund-Aus

Nach ganz oben zu kommen war auch der Anspruch Roses mit dem BVB. Jedoch glich die Saison unter dem 46-Jährigen einem ewigen Auf und Ab. Nur Vizemeister zu werden reichte nicht. Die enttäuschenden Pokalergebnisse ließen die Stimmung schließlich kippen.

Im Schatten von Edin Terzic hatte es Rose ohnehin nie leicht. Fans sahen in kritisch, wollten lieber den Pokalsieger-Trainer zurück. Dennoch sagt der Leipzig-Trainer vor dem Duell nun überraschend: „Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dort zerlegt worden bin.“

Borussia Dortmund – RB Leipzig: Rose ist gelassen

Zudem scheint er mit dem Kapitel abgeschlossen zu haben. Aus seiner Sicht der Dinge haben er und sein Trainerteam versucht, „Dinge anzuschieben, was uns, glaube ich, auch gelungen ist.“

Am Ende hätten sich die Dinge schlicht anders gefügt. Nun kehrt er bei erstmals in die Pottstadt zurück.