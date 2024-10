Borussia Dortmund: Pokal-Aus ist nicht alles! Jetzt droht das nächste Desaster

Der erste Titel ist futsch! Borussia Dortmund ist schon nach der 2. Runde aus dem DFB-Pokal ausgeschieden. In einem hochdramatischen und packenden Spiel gegen den VfL Wolfsburg verlor der BVB erst in der Verlängerung.

Es ist bereits die vierte Niederlage aus den letzten fünf Spielen für Borussia Dortmund. Als wäre das Pokal-Aus nicht schon bitter genug, droht in wenigen Tagen schon das nächste Debakel für den BVB.

Borussia Dortmund: Bitteres Pokal-Aus!

Die Krise bei Borussia Dortmund spitzt sich zu! In der Bundesliga läuft es nicht, in der Champions League folgte die erste heftige Klatsche und nun muss sich der BVB schon früh aus dem DFB-Pokal verabschieden. In Wolfsburg verlor die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin in der Verlängerung durch einen Treffer von Jonas Wind (117.).

Aus den letzten fünf Pflichtspielen haben die Schwarzgelben nun die vierte Pleite kassiert – alle auswärts: Union Berlin (1:2), Real Madrid (2:5), FC Augsburg (1:2) und nun beim VfL Wolfsburg (0:1).

Jetzt kommt es knüppeldick

Und die Krise für Borussia Dortmund könnte sich weiter fortsetzen. Denn am nächsten Bundesliga-Spieltag steht das nächste schwere Spiel an. Zum 9. Spieltag gastiert nämlich der bislang ungeschlagene RB Leipzig (2. November, 18.30 Uhr). Die Mannschaft von Ex-BVB-Coach Marco Rose ist bislang in einer starken Form und kassierte bisher nur Niederlagen in der Champions League gegen absolute Top-Teams (Juventus Turin, Atletico Madrid, FC Liverpool).

In der Bundesliga dagegen stehen die Leipziger gemeinsam mit dem FC Bayern München punktgleich an der Spitze, haben bisher noch keine Partie verloren. Das soll sich auch gegen die Dortmunder so fortsetzen. Hoffnung gibt es beim BVB aufgrund der vergangenen drei Duelle gegen RB nicht. Die letzten drei Begegnungen haben die Schwarzgelben allesamt verloren. Bei der nächsten Niederlage würde der Rückstand auf die Spitze schon um zehn Punkte anwachsen!

Für Nuri Sahin wird es beim BVB nun immer enger. Der Coach steht ohnehin schon heftig in der Kritik. Muss er jetzt sogar um seinen Job bangen? Fragt sich nur, wie lange die Dortmunder Bosse sich das noch antun wollen.