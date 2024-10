Wolfsburg – Borussia Dortmund: Drama in der Verlängerung! Fans flippen aus

Was für ein Drama im DFB-Pokal! Es war für Borussia Dortmund das erwartet schwere Spiel gegen den VfL Wolfsburg. Nach 90 Minuten gab es keinen Sieger. Erst in der Verlängerung setzten sich die Wölfe auf dramatische Art und Weise durch.

Durch die Niederlage gegen den VfL Wolfsburg ist für Borussia Dortmund damit der wohl schnellste und leichteste Weg zu einem Titel futsch. In den sozialen Medien zeigen sich die Fans enttäuscht.

Wolfsburg – Borussia Dortmund: Drama in der Verlängerung!

Es war kein Spiel für die Geschichtsbücher des DFB-Pokals. Die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund war nämlich alles andere als spektakulär. Spannend war sie allerdings alle Male. Beide Teams lieferten sich ein Pokalfight, kämpften um jeden Ball und wollten unbedingt in die nächste Runde.

Der BVB reiste schon extrem angeschlagen an. Es fehlten zahlreiche Stars. Auf der Bank nahmen sieben (!) Talente aus der Jugendabteilung von Borussia Dortmund Platz. Cheftrainer Nuri Sahin hatte keine andere Wahl.

Bis zur Schlussphase des Spiels konnten sich beide Teams keine nennenswerten Torchancen erspielen. Erst kurz vor dem Ende drehte Wolfsburg gegen immer müder werdende Dortmunder auf und drängte auf den Lucky Punch.

Fans rasten komplett aus

Doch es ging in die Verlängerung. Weitere 30 Minuten mussten her, um den Sieger zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund zu bestimmen. Am Ende siegten die Niedersachsen in der 2. Halbzeit der Verlängerung. Jonas Wind war der Mann des Abends, der in der 117. Minute den goldenen Treffer erzielte.

Beide Mannschaften waren mit ihren Kräften am Ende, das war deutlich zu sehen. Der BVB wollte unbedingt noch den Ausgleich schaffen, doch es gelang Julian Brandt und Co. nicht. So muss sich die Mannschaft von Coach Nuri Sahin vom ersten Titel verabschieden.

In den sozialen Netzwerken sind die Reaktionen der Dortmund-Fans gespalten. Viele sind stolz auf die Leistung, andere hingegen sind enttäuscht. „Ich will der Mannschaft nicht die Schuld geben, weil sie alles gegeben hat. Dennoch tut das wirklich brutal weh“, „Auf so einer Art und Weise auszuscheiden ist wirklich nicht zu fassen. Ich bin sprachlos“ und „Wer so spielt, hat nicht verdient, weiterzukommen“, heißt es unter anderem von den BVB-Fans.