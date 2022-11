Borussia Dortmund: Wunschspieler vor Winter-Wechsel! Kommt ER zum BVB?

Bei Borussia Dortmund läuft derzeit vieles nicht nach den Wunschvorstellungen der Fans und Verantwortlichen. Nur ein sechster Platz nach 15 Spielen und neun Punkte Abstand auf Tabellenführer Bayern München lassen die Herbsttage im Trainingszentrum in Brackel ungemütlich werden.

Die Defensive von Borussia Dortmund ist noch zu anfällig, die Offensive noch nicht in Schwung gekommen. Damit wenigstens die Abwehr des BVB in der Rückrunde stabil steht, könnten die Verantwortlichen im Winter einen neuen Linksverteidiger verpflichten. Die Option Ramy Bensebaini wird dabei immer wahrscheinlicher.

Borussia Dortmund: Kommt Bensebaini schon im Winter?

In den vergangenen Wochen machte das Gerücht die Runde, dass Ramy Bensebaini der absolute Wunschtransfer für den kommenden Sommer sein soll. Der Vertrag des Algeriers läuft nach der aktuellen Saison aus. Somit würde er Borussia Mönchengladbach ablösefrei verlassen können. Zuletzt wurde bekannt, dass die Gladbacher schon im Winter gesprächsbereit sein sollen, wenn ein Klub zwölf Millionen Euro für ihren Linksverteidiger bietet.

Wie die „Sport Bild“ berichtet, soll nun allerdings ein Umdenken bei den Verantwortlichen der Gladbacher stattgefunden haben. Anstatt wie zuletzt berichtet zwölf Millionen Euro zu fordern, wollen die Fohlen nun nur noch fünf Millionen Euro für einen Transfer von Bensebaini haben. Damit würde der Wechsel für den Vizemeister deutlich erschwinglicher werden als zuletzt gedacht. Die Wahrscheinlichkeit eines Winterwechsels erhöht sich damit drastisch.

Borussia Dortmund: Bensebaini soll Abwehr stabilisieren

Der Linksverteidiger soll, so berichtete die „Bild“ zuletzt, einem Wechsel nach Dortmund offen gegenüberstehen. Sollte der BVB daher in naher Zukunft auf den Algerier und die Gladbacher zugehen, könnte ein Transfer bald über die Bühne gehen.

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund suchen derzeit nach einem Ersatz für Raphael Guerreiro. Der Vertrag des Portugiesen läuft im Sommer aus und die BVB-Bosse um Sebastian Kehl zweifeln, ob Guerreiro wirklich der richtige Mann für die Zukunft bei den Borussen ist. Schwankende Leistungen und eine hohe Verletzungsanfälligkeit bringen die BVB-Verantwortlichen dazu. Bensebaini könnte da Abhilfe schaffen. Der Algerier ist nämlich nicht so verletzungsanfällig wie Guerreiro und besitzt in nahezu allen Defensivstatistiken bessere Werte als der Linksverteidiger des BVB. Besonders auffällig: Bensebaini gewinnt im Schnitt fast doppelt so viele Zweikämpfe wie Guerreiro.