Ryanair: Jetzt kommt es ans Licht – Urlauber sollten das vor der Buchung dringend wissen

Gerade erst musste sich Ryanair vor Gericht verantworten. Der Grund? Das Dropdown-Menü. Denn weil das keine Option für nicht-binäre Personen bereit hielt, reichte ein Fluggast Klage ein. Wie erfolgreich das verlief, kannst du hier nachlesen >>>.

Ryanair warnt jetzt aber auch seine Fluggäste, dass sie sich vor ihren Flügen gut informieren sollten, welchen Sitzplatz sie gebucht haben. Denn jetzt kommt die ganze Wahrheit diesbezüglich ans Licht.

Ryanair: Passagiere sollten es beachten

Wer seinen Sitzplatz bei Flügen mit Ryanair oder einer anderen Airline bucht, hat die Qual der Wahl. Setzt man eher auf Beinfreiheit oder einen Platz mit Fenster? Oder will man tatsächlich lieber in Nähe eines Notausgangs seinen Flug verbringen?

Wie Ryanair jetzt selbst auspackt, gibt es allerdings durchaus Plätze, die besser als andere sind. So befänden sich die Plätze mit maximaler Beinfreiheit in den Reihen 1A-C, 2 D-F sowie 16 und 17. Der besondere Clou: Diese Plätze befinden sich in den Fliegern auch in der Nähe der Notausgänge.

Wer schlafen will, sollte diesen Platz kennen

Hungrige Passagiere sollten bei Ryanair unbedingt Plätze in den Reihen 1, 2 oder 33 buchen, denn hier könnte man am besten seine Mahlzeiten verspeisen. Wer dagegen weniger auf Kulinarik, sondern auf eine Mütze Schlaf wert legt, der sollte Sitzplatz 11 A wählen, denn dieser verfügt über kein Fenster, was man extra abdunkeln müsste.

Solltest du bei deinem Ryanair-Flug dagegen mehr Wert darauf legen, deine Social-Media-Kanäle oder Erinnerungsalben zu füllen, so eignen sich die Fensterplätze in den Reihen 15 und 18 für den optimalen Ausblick für Bild- und Videomaterial. Laut dem „Mallorca Magazin“ sollten Fluggäste dagegen die Plätze 1 und 33 bei der Buchung unbedingt meiden. Denn diese befinden sich in Toilettennähe.