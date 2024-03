Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: BVB-Schock vor Anpfiff! Plötzlich hat Terzic ein dickes Problem

Am Mittwochabend (13. März) geht es für Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven um alles. Doch wenige Stunden vor dem Spiel muss Trainer Edin Terzic einen (weiteren) personellen Rückschlag verkraften.

Nach dem gelbgesperrten Nico Schlotterbeck fällt der nächste wichtige Verteidiger aus. Berichten zufolge kann Julian Ryerson bei Borussia Dortmund – PSV Eindhoven nicht spielen. Viele Alternativen hat Terzic nicht.

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: Nächster BVB-Ausfall

Nico Schlotterbeck gehört zu den Konstanten in der BVB-Abwehr, steht jedes Spiel in der Startelf. Im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League wird er fehlen. Eine Gelbsperre zwingt den Innenverteidiger gegen Eindhoven (Mittwoch, 21 Uhr) auf die Tribüne. Und ausgerechnet jetzt kommt noch ein zweiter, schwerwiegender Defensiv-Ausfall hinzu.

Wie „Sky“ berichtet, wird auch Julian Ryerson im entscheidenden UCL-Spiel fehlen. Der Norweger hatte bereits das Abschlusstraining am Vortag wegen einer Hautentzündung verpasst. Die Krankheit zwingt ihn nun auch beim Spiel zum Zuschauen. Für Trainer Terzic ein dickes Problem – denn die Alternativen auf der rechten Abwehrseite sind überschaubar.

Terzic muss improvisieren

Marius Wolf spielt beim BVB derzeit praktisch keine Rolle mehr, stand in Bremen (2:1) nicht mal mehr im Kader. Mateu Morey war für die Champions League nicht gemeldet worden. Und Niklas Süle wird wegen des Schlotterbeck-Ausfalls eigentlich dringend in der Innenverteidigung gebraucht.

Hat Terzic im so wichtigen Spiel von Borussia Dortmund gegen Eindhoven nicht das Vertrauen in Marius Wolf, müsste er Süle nach rechts ziehen. Dann wäre Emre Can die Notlösung in der Innenverteidigung. Ein Projekt, dass zuletzt gegen Hoffenheim (2:3) böse nach hinten los ging.