Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: Polizei wendet sich an die Fans – mit eindringlicher Bitte

Flutlicht, Achtelfinale, Champions League – alles ist angerichtet für einen großen Fußballabend. Am Mittwoch (13. März) kämpfen Borussia Dortmund und die PSV Eindhoven um den Einzug ins Viertelfinale. Wer macht das Rennen?

Nicht nur Borussia Dortmund und PSV Eindhoven (hier mehr zum Spiel) bereiten sich auf das Duell vor. Auch die Polizei ist alarmiert. Vor dem Königsklassen-Kracher wenden sich die Beamten jetzt an alle Fans und haben eine eindringliche Bitte.

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: Wer kommt weiter?

Äußerst knapp war das Hinspiel in den Niederlanden geendet. Nachdem ausgerechnet Ex-PSV-Star Donyell Malen (mehr zu ihm liest du hier) den BVB in Führung geschossen hatte, rannte Eindhoven immer wieder an. Das Team, das in der heimischen Liga ohne Niederlage der überragende Tabellenführer ist, brauchte allerdings seine Zeit.

Erst ein viel diskutierter Elfmeter in der zweiten Halbzeit (hier mehr dazu erfahren) brachte den Ausgleich und damit den Endstand. Damit ist für das Rückspiel klar: Wer bei bei Borussia Dortmund gegen PSV Eindhoven gewinnt, der zieht in die nächste Runde ein.

Polizei mit wichtiger Bitte

Angesichts der sportlichen Bedeutung werden Stadt und das Westfalenstadion trotz der späten Anstoßzeit unter der Woche rappelvoll sein. Bereits ab 12 Uhr findet auf dem Alten Markt in der Innestadt ein Fußballfest für die Gästefans statt. Die Polizei fürchtet auch deshalb, dass es auf der Anreise zum Stadion zu Stau, Verspätung und Engpässen kommen könnte.

Deshalb schreibt sie in einem Fanbrief: „Nur eine frühe Anreise bis 19.00 Uhr zum Stadion ermöglicht es Ihnen, rechtzeitig zum Anstoß im Stadion zu sein.“ Alle Fans mit Karte sollten sich also nochmal einen Tick eher auf den Weg machen, um sicher zu gehen, nichts zu verpassen.

Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: Striktes Verbot

Zudem weisen die Behörden (wie immer) darauf hin, dass das Mitführen und Abbrennen von Pyrotechnik jeglicher Art verboten ist. Egal ob in der Stadt, auf dem Weg zum Stadion oder in eben diesem – ein Verstoß führe unweigerlich zu rechtlichen Konsequenzen.

Schon im Hinspiel hatten die Fans von PSV Eindhoven gegen Borussia Dortmund gezündelt. Der Verdacht liegt also nahe, dass sich das auch im Ruhrgebiet wiederholen könnte.