Borussia Dortmund: Chance für Paris Brunner! Edin Terzic schaut ganz genau hin

Spätestens seit dem U17-WM-Titel kennt ihn jeder: Paris Brunner gilt als das größte Juwel im Nachwuchs von Borussia Dortmund. Der 18-Jährige strebt Richtung Spitze – und viele können es gar nicht erwarten, ihn für die Profis spielen zu sehen.

Auf dem Weg nach oben bietet sich dem Juwel jetzt eine große Chance. Bislang nur in der Jugend unterwegs, geht bei Borussia Dortmund jetzt eine Tür zu den „Erwachsenen“ auf. Unerwartet früh kann Paris Brunner wertvolle Erfahrungen sammeln, die ihm einen großen Vorteil verschaffen. Auch Edin Terzic dürfte ganz genau hinschauen.

Borussia Dortmund: Große Chance für Paris Brunner

Auf der Jagd nach dem Profi-Traum gibt es viele Hürden zu meistern. Doch keine ist so groß wie der Sprung in den Senioren-Bereich. Plötzlich gibt es keine Altersklassen mehr. Bis gerade waren deine Gegenspieler so alt wie du, vielleicht ein, zwei Jahre älter. Doch plötzlich rennt eine 35-jährige Abwehr-Axt auf dich zu, flext dich um und lacht dich noch aus, weil dir vor Schmerzen die Tränen in die Augen steigen.

Nicht zufällig scheitern an diesem Sprung die meisten Talente. Ob Paris Brunner ihn meistert? Auch das steht noch in den Sternen. Nun aber bietet sich dem Ausnahmetalent eine große Möglichkeit. Während das BVB-Juwel an seiner Profi-Karriere feilt, kann es nun abseits der ganz großen Bühne erste Schritte im Männerfußball gehen, sich an das völlig neue Tempo und die Intensität gewöhnen.

Brunner winken Gastspiele bei der U23

Denn: Weit vor Saison-Ende hat der BVB II sein Saisonziel schon eingetütet. „Wir haben von Beginn an gesagt, wir wollen unbedingt in der 3. Liga bleiben“, sagte Trainer Jan Zimmermann nun bei „MagentaTV“. Der Klassenerhalt ist bei 14 Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone praktisch sicher. Frei von jedem Ergebnisdruck kann man sich nun der Hauptaufgabe einer U23 widmen: dem Ausbilden von Talenten. „Wir haben eine relativ komfortable Situation und jetzt die Möglichkeit, dem ein oder anderen Spieler Spielzeit in der 3. Liga zu geben und zu gucken, wie weit er schon ist.“

Paris Brunner profitierte als erster davon. An der altehrwürdigen Hafenstraße durfte der 18-Jährige am Sonntag (17.3.) sein erstes Senioren-Spiel bestreiten. Mit Borussia Dortmunds U23 setzte es bei Rot-Weiss Essen ein deutliches 0:4. Das Ergebnis sollte für Brunner aber nebensächlich sein. Es war sein erster Auftritt in einer Profi-Liga. Und womöglich nicht der Letzte.

In Essen zahlte er Lehrgeld, ließ aber auch sein irres Talent aufblitzen. Und weil für Dortmunds Zweite noch acht weitere Spieltage anstehen, dürfte es nicht sein letzter „Besuch“ gewesen sein. Die Erfahrungen im Männerfußball sind für ein Talent wie ihn Gold wert. Bestenfalls schon zur nächsten Saison will er seinen Profi-Traum verwirklichen. Bis dahin schon einige Drittliga-Spiele auf dem Buckel zu haben, ist ein großer Vorteil.

Und auch Edin Terzic dürfte sich brennend dafür interessieren, wie sich Brunner bei den Männern macht. Für den Trainer der Profis von Borussia Dortmund sind die Eindrücke ebenfalls sehr wertvoll, um abschätzen zu können, wann sein Ausnahmetalent für die Bundesliga bereit ist.