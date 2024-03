Borussia Dortmund: Talent trifft wegweisende Entscheidung – Wechsel steht fest

Wer tritt bei Borussia Dortmund in die Fußstapfen von Jude Bellingham oder Erling Haaland? Zwar verfügt der BVB auch weiterhin über viele talentierte Spieler – aber der ganz große Zukunftsstar ist bei den Profis noch nicht in Sicht. Kommt er aus dem eigenen Nachwuchs bald nach?

Dort setzen alle Schwarz-Gelben ihre Hoffnungen in Paris Brunner. Der Stürmer, der allerdings auch schon disziplinarisch auffiel, hat nicht zuletzt bei der U17-Nationalmannschaft gezeigt, was in ihm steckt. Allerdings will auch einer seiner A-Jugend-Kollegen bei Borussia Dortmund hoch hinaus. Dafür peilt er jetzt einen Wechsel an.

Borussia Dortmund: Campbell wechselt Verband

Cole Campbell sagt all jenen Dortmund-Fans etwas, die besonders aufmerksam die U19 verfolgen, oder im Wintertrainingslager der Profis genau hingesehen haben. Neben Brunner und Kjell Wätjen war er einer vor drei Nachwuchsspielern, die in Marbella mit reinschnuppern durften und auch in den Testspielen zum Einsatz kamen (hier mehr dazu lesen).

Auch spannend: Star unter prasselnder Kritik – jetzt grätscht Kehl knallhart dazwischen

Campbell kam 2022 aus Island nach Dortmund, hat sich im Nachwuchsleistungszentrum seitdem schnell etabliert. Bei Borussia Dortmund steht er derzeit noch bis 2025 unter Vertrag. Ein Vereinswechsel dürfte erstmal kein Thema sein – auf Verbandsebene dafür schon!

Von Island nach Amerika

Bisher lief der Sohn einer Isländerin und eines Amerikaners für die Nachwuchsmannschaften Islands auf. Da er allerdings beide Staatsbürgerschaften hat, ist ein Verbandswechsel möglich. In den USA sieht Campbell wohl größere Chancen für seine Zukunft, will in die Fußstapfen von Gio Reyna und Christian Pulisic treten.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Wie die Nachrichtenagentur „AP“ berichtet, habe Campbell, der vergangenen Monat seinen 18. Geburtstag feierte, von der FIFA grünes Licht für einen Verbandswechsel bekommen. Demnach habe auch der US-Verband diesen bestätigt.

Borussia Dortmund: Campbell mit starken Leistungen

Ob sich die Entscheidung auszahlt, muss die Zukunft zeigen. Klar ist, dass Campbell auf jeden Fall das Zeug dazu hat, im Profi-Fußball durchzustarten. In der U19 legte der Flügelflitzer in dieser Saison einen Start nach Maß hin. Schon in den ersten drei Spielen sammelte er vier Assists. Macht er mit seiner Entwicklung weiter, könnte ihn das langfristig in die US-Nationalmannschaft und zu den Profis von Borussia Dortmund führen.