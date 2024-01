Borussia Dortmund: Nächstes Mega-Juwel vor Durchbruch? ER kriegt seine große Chance

Wenn Borussia Dortmund ins Trainingslager reist, gibt es Spannendes zu entdecken. Es lohnt sich immer, einen Blick auf die mitgereisten Talente zu werfen. Seinen hoffnungsvollsten Nachwuchsstars gibt der BVB so die Chance, Profi-Luft zu schnuppern.

Wenig überraschend ist in diesem Winter natürlich Paris Brunner bei Borussia Dortmund mit dabei (hier mehr erfahren). Allerdings sind auch manch andere Juwelen dabei. So auch Cole Campbell. Ist er der nächste große Hoffnungsträger?

Borussia Dortmund: Stürmer mit großer Zukunft

Während sich die Angriffsreihe der BVB-Profis in der Hinrunde der Bundesliga mit dem Toreschießen gerne mal schwer tat, rappelt es bei der U19 haufenweise. Rund 36 Treffer erzielte der schwarz-gelbe Nachwuchs in bisher zwölf Spielen – macht drei Tore pro Partie im Schnitt. Wenig verwunderlich, dass die Mannschaft an der Spitze der Weststaffel steht.

Neben Brunner oder Julian Rijkhoff ist daran aber auch Cole Campbell beteiligt. Der 17-jährige Isländer wechselte vor anderthalb Jahren aus der eisigen Vulkanwelt ins Ruhrgebiet. Bei Borussia Dortmund hat er sich ganz schnell einen Namen gemacht.

Schneller Weg nach oben

Zunächst in der U17 eingesetzt, wo er bereits gemeinsam mit Paris Brunner wirbelte, ging es auch für ihn schon vergangenen Saison rauf in die A-Jugend. Nur knapp verpasste er mit seinen Kollegen den Meistertitel – obwohl er im Finale gegen Mainz nach Einwechslung einen Treffer beisteuern konnte.

In dieser Spielzeit gehört er fest zum Kader der U19, bestreitet dadurch natürlich auch die Spiele der Youth League. Während Brunner und Rijkhoff im Zentrum alles kurz und klein schießen, kommt Campbell eher über den Flügel und arbeitet den beiden zu.

Borussia Dortmund: Campbell dabei

Und so darf er sich in den kommenden Tagen in Marbella Edin Terzic und seinem Trainerteam präsentieren. Es ist davon auszugehen, dass Campbell auch in den beiden Testspielen gegen Alkmaar und Lüttich zum Einsatz kommt.

Dann dürfen sich auch die Fans einen ersten Einblick vom isländischen Juwel verschaffen. Vielleicht ist er einer der nächsten großen Stars bei Borussia Dortmund.