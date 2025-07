Werder Bremen schlägt auf dem Transfermarkt zu – Ex-Bundesliga-Profi vor Rückkehr

Der SV Werder Bremen hat bislang noch keinen Neuzugang zu verzeichnet. Das soll sich jetzt ändern. Werder steht laut „Bild“ kurz davor, den österreichischen Nationalspieler Maximilian Wöber von Leeds United zu verpflichten.

Beim Premier-League-Aufsteiger hatte der 27-jährige Innenverteidiger keine sportliche Perspektive mehr. Der SV Werder Bremen plant, eine Ablösesumme im niedrigen Millionenbereich zu zahlen, wie die „Bild“ berichtet. Dabei gilt Wöber als vielseitiger Spieler und potenzieller Führungsspieler.

Werder Bremen: Wöber bietet Vielseitigkeit

Wöber kann sowohl in der Innenverteidigung als auch als defensivorientierter Linksverteidiger in einer Viererkette spielen. Der SV Werder Bremen könnte seine Flexibilität unter dem neuen Coach Horst Steffen optimal nutzen. Zudem bringt der ehemalige Spieler von Ajax Amsterdam und Rapid Wien Führungsqualitäten mit, was ihn für den Bundesligisten besonders wertvoll macht.

In der Saison 2023/2024 absolvierte Wöber noch 25 Bundesliga-Partien, als er an Borussia Mönchengladbach verliehen war. Dabei zeichnete er sich durch Zweikampfstärke und Torgefahr bei Standards aus, erzielte zwei Kopfballtreffer und zeigte solides Aufbauspiel. Gladbach entschied sich gegen eine feste Verpflichtung, auch wegen finanzieller Rahmenbedingungen.

Neuanfang für Wöber

Zwei Knieoperationen hatten den 31-maligen Nationalspieler während der letzten Saison in Leeds zurückgeworfen. Der SV Werder Bremen vertraut offenbar darauf, dass Wöbers Verletzungen überwunden sind und er die Defensive entscheidend verstärken kann.

Der SV Werder Bremen will seine Abwehr nach Abgängen wie Anthony Jung und Milos Veljkovic umstrukturieren. Wöber könnte dabei als Führungsspieler eine Schlüsselrolle einnehmen – und auch den Innenverteidiger Julian Malatini ersetzen, der möglicherweise für ein Leihgeschäft vorgesehen ist.

