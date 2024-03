Borussia Dortmund: Star unter prasselnder Kritik – jetzt grätscht Kehl knallhart dazwischen

Die Uhr tickt! Bei Borussia Dortmund spielen einige Stars um ihre Zukunft. Allen voran bei den beiden Vereins-Ikonen Marco Reus und Mats Hummels schaut man genau hin. Dürfen sie erneut für eine weitere Saison bleiben?

Überzeugt sind davon bei weitem nicht alle. So sahen sich Reus und Hummels zuletzt immer wieder auch kritischen Stimmen ausgesetzt. Sebastian Kehl, Sportdirektor von Borussia Dortmund und ehemaliger Teamkollege der beiden, grätscht nun dazwischen.

Borussia Dortmund: Harte Experten-Worte

Zurück in der Spur, aber keineswegs in ruhigem Fahrwasser – der BVB bleibt ein Pulverfass. Dier Ergebnisse stimmen weitestgehend, doch das „Wie“ macht viele Fans noch immer sauer. Unter Edin Terzic spielt die Mannschaft Dortmund untypisch, leistet sich vor allem im Aufbau Fehler über Fehler. Auch Reus und Hummels konnten bisher nicht vorangehen und die Probleme lösen.

Das brachte ihnen zuletzt harte Worte beispielsweise von Lothar Matthäus ein. Dieser sprach sich für einen radikalen Umbruch bei Borussia Dortmund aus – und damit gegen eine Verlängerung mit dem Legenden-Duo. „Wenn ich einen Umbruch mache, dann muss ich ihn komplett machen und darf auf die Gefühlswelt keine Rücksicht nehmen“, erklärte er.

Kehl spricht Machtwort

Damit ist er nicht allein. Auch manche Fans finden zunehmend kritischere Worte. Sebastian Kehl dagegen springt nun entschieden in die Bresche – und verteidigt seine Spieler. „Marco zum Beispiel ist in den letzten Wochen wieder sehr häufig kritisiert worden – das war auch im den Dezember herum schon so – und das war nicht gerechtfertigt“, feuerte Kehl im „Doppelpass“ jetzt zurück.

„Marco gibt Gas, Marco steht für Borussia Dortmund, und am Ende ist er ein wichtiger Teil dieser Mannschaft“, hält der Sportdirektor einen flammenden Appell für den Ex-Kapitän. „Und genauso ist es für Mats“, fügt er noch hinzu.

Borussia Dortmund: Gespräche kommen

Gleichzeitig kündig er an, dass Gespräche stattfinden werden. Ab einem gewissen Zeitpunkt müsse man sich zusammensetzen und eine Entscheidung treffen. „Aber die Gespräche sind noch nicht geführt“, so Kehl, der zunächst aufs Sportliche verweist.

Und da muss Borussia Dortmund zwingend alles daran setzen, die Champions-League-Qualifikation zu packen. Der Kampf um Platz vier ist eng. Und in eben jener Königsklasse will man ja auch noch ins Viertelfinale kommen. Das Rückspiel gegen Eindhoven steigt am 13. März.