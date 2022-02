Borussia Dortmund: Zoff um Ex-Star – Klub schmeißt weiter mit Dreck

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Dieser Zoff dürfte noch einige Monate andauern. Am letzten Tag der Transferperiode sorgte Ousmane Dembélé mal wieder für mächtig Wirbel. Der Ex-Star von Borussia Dortmund liegt mit dem FC Barcelona im Clinch.

Verzweifelt versuchte Barca Dembélé noch loszuwerden, doch ein Deal kam nicht zustande. Jetzt tritt der Klub-Präsident gegen den ehemaligen Spieler von Borussia Dortmund nach.

Borussia Dortmund: Ex-Profi Dembélé unter Beschuss

Paris Saint-Germain, Chelsea London, Tottenham Hotspurs – die Möglichkeiten für Dembélé am Deadline-Day waren gewaltig. Sein Vertrag in Spanien läuft im Sommer aus, eine Verlängerung schlug er vor Kurzem aus. Dementsprechend versuchte der Klub ihn loszuwerden, um die letzte Chance auf eine Ablöse zu nutzen.

Das ist Ousmane Dembélé:

Geboren am 15.05.1997 in Vernon/Frankreich

Wechsel 2016 zu Borussia Dortmund

In 50 Spielen gelangen ihm dort 32 Torbeteiligungen

Ein Jahr später Wechsel zum FC Barcelona für 125 Millionen Euro

Seitdem mit vielen Verletzungen zu kämpfen

Sorgt auch in Barcelona regelmäßig abseits des Platzes für Schlagzeilen

Doch daraus wurde nichts. Präsident Joan Laporta eröffnet nun, dass dies die Schuld des Spielers sei. „Die letzte Option war ein englischer Klub, und er wollte nicht gehen“, erklärte der Spanier am Dienstag in einer Pressekonferenz. „Dass er geblieben ist, ist weder gut für den Verein noch für ihn. Dembélés Entscheidung ist schwer nachvollziehbar“, wetterte er in die Richtung seines Profis.

Dembele ist in Barcelona in Ungnade gefallen. Foto: imago images/NurPhoto

Böser Verdacht um Ex-BVB-Star Dembélé

Doch warum entschied sich Dembélé gegen einen Wechsel, obwohl ihm bei den Katalanen die Bank droht? Darauf äußerte Laporta einen bösen Verdacht: „Wir glauben, dass er eine Vereinbarung mit einem anderen Verein hat.“

Seit Januar darf der Weltmeister von 2018 frei mit anderen Klubs verhandeln. Barcelona ist überzeugt, dass Dembélé schon weiß, wo es für ihn im kommenden Sommer hingeht – und seinen derzeitigen Klub daher nun im Regen stehen ließ.

Wie geht es für den Ex-Borussen weiter?

Konkrete Namen anderer Vereine nannte Laporta nicht. Wohin Dembélé im Sommer also wechselt, bleibt ebenso wie seine zukünftige Rolle bei den „Blaugrana“ offen. Zuletzt strich ihn Trainer Xavi bereits aus dem Kader.

Dass er nach dem Transfer-Hick-Hack für die letzten sechs Monate eine Chance auf Bewährung kriegt, scheint derzeit unwahrscheinlich. (mh)