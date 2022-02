Borussia Dortmund: Abgang in letzter Minute! BVB verliert Abwehr-Nachwuchs

Auf der Zugang-Seite tat sich bei Borussia Dortmund am Deadline-Day nichts mehr, jedoch mussten die Schwarzgelben eine Spieler doch noch ziehen lassen.

Borussia Dortmund verliert ein Abwehr-Talent aus der eigenen Jugend. Der Spieler sucht nun in der vierten Liga sein Glück.

Borussia Dortmund: Thaqi bleibt Chance verwehrt

Die Dortmunder U23 muss künftig ohne die Dienste von Albin Thaqi auskommen. Kurz bevor der Transfermarkt am Montag (31. Januar) seine Pforten schloss, verkündete Regionalligist Fortuna Köln den Transfer.

Die Kölner reagierten damit auf die Verletzungen der etatmäßigen Spieler Jan-Luca Rumpf und Jannik Löhden. „Wir sind sehr froh, dass es uns mit der Verpflichtung von Albin gelungen ist, einen Spieler für uns zu gewinnen, der in dieser Saison auch schon in der 3. Liga auf dem Platz gestanden hat“, erklärte Viktoria-Trainer Alexander Ende auf der Vereinshomepage.

Albin Thaqi zieht es nach Köln. Foto: imago images/Thomas Bielefeld

Thaqi bleibt Chance bei Borussia Dortmund verwehrt

Thaqi spielte zunächst bis 2013 und dann ab 2017 wieder im Nachwuchsbereich der Schwarzgelben. Mit der U17 feierte er ein Jahr nach seiner Rückkehr die Meisterschaft in der Junioren-Bundesliga. Zuletzt gehörte er der zweiten Mannschaft in Liga 3 an.

Dort machte Trainer Enrico Maaßen allerdings nur selten Gebrauch von den Fähigkeiten des 19-Jährigen. Magere zwei Einsätze stehen in dieser Saison auf Thaqis Visitenkarte. Bei Fortuna will er endlich regelmäßig Spielpraxis bekommen.

Ex-BVB-Talent freut sich auf neue Herausforderung

Thaqi blickt der neuen Aufgabe voller Vorfreude entgegen. „Ich freue mich auf diese neue Herausforderung, das Team und eine geile Zeit in Köln“, ließ der ehemalige Junioren-Nationalspieler verlauten.

