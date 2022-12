Borussia Dortmund: Trainer-Aus bei der WM – BVB atmet auf

Gebannt verfolgt Borussia Dortmund, was die Angestellten bei der Weltmeisterschaft treiben. Nicht nur Spieler stellte der Vizemeister, auch einen Trainer. Talente-Coach Otto Addo coachte „nebenbei“ die Nationalmannschaft Ghanas.

Der Traum der „Black Stars“ fand am Freitag (2. Dezember) allerdings ein jähes Ende. Addos Mannschaft verlor gegen Uruguay. Damit schieden Addo und Co. Für Borussia Dortmund könnte das eine Menge Stress ersparen.

Borussia Dortmund: Addo-Aus in Katar

Mit einem starken Auftritt gegen Portugal und einem wahren Krimi gegen Südkorea hatte Ghana für Aufsehen gesorgt. In seinem Team hatte Addo einige talentierte Spieler wie Mohammed Kudus, an dem auch Borussia Dortmund interessiert sein soll.

Gegen Uruguay hatte man alle Chancen auf das Achtelfinale. Nach etwas mehr als einer Viertelstunde bekam Addos Truppe sogar einen Elfmeter zugesprochen. Diesen verschoss Superstar Andre Ayew aber. Im Anschluss schlug Uruguay doppelt zu. Ghana erholte sich davon nicht mehr.

WM-Traum vorbei

Damit findet der WM-Traum vom Talente-Trainer von Borussia Dortmund ein jähes Ende. Addo hatte den Posten Anfang des Jahres interimsmäßig angetreten, nachdem Ghana im Afrika-Cup früh gescheitert war. Dramatisch führte Addo das Team durch die Play-Offs zur WM in Katar. In der Heimat wurde er dafür bejubelt wie ein Rockstar.

Also fragte der Verband beim BVB nochmals an, ob man den 47-Jährigen für die WM erneut ausborgen könne. Es ist nicht weit hergeholt, dass alle Hebel in Bewegung gesetzt worden wären, ihn langfristig zu halten, wäre die Mannschaft im Turnier weit gekommen.

Borussia Dortmund: Addo kehrt zurück

So wird Addo aller Voraussicht nach planmäßig wieder im Ruhrgebiet aufschlagen. Bereits vor Turnierstart hatte er verkündet, zum BVB zurückzukehren – unabhängig vom Ausgang der WM. Ohne Wunderlauf wird es vermutlich auch der Verband Ghanas dabei belassen.

Die Mannschaft von Borussia Dortmund kehrte kürzlich von der Asien-Tour zurück. Nach einer weiteren Trainingswoche steht der wohlverdiente Winterurlaub an. Dann geht es erst am 2. Dezember in Brackel weiter. Dann wird auch Otto Addo wieder Schwarz und Gelb tragen.