Borussia Dortmund buhlt um Mega-Talent – doch die Konkurrenz ist heftig

In den vergangenen Jahren ist es Borussia Dortmund gelungen, viele hochkarätige Talent zu verpflichten. Dabei haben sie sich oft auch gegen namenhafte Konkurrenz durchgesetzt. Jadon Sancho oder Erling Haaland wären dafür nur zwei Beispiele.

Nun hat Borussia Dortmund wohl erneut Interesse an einem Mega-Talent, wobei sich der Klub mit einer großen Konkurrenz auseinandersetzen muss. Die Rede ist von Oscar Gloukh.

Borussia Dortmund: Nächstes Mega-Talent an der Angel

Wie die israelische Nachrichtenagentur „One“ berichtet, soll Borussia Dortmund Interesse an Oscar Gloukh haben. Der 18-jährige offensive Mittelfeldspieler spielt derzeit bei Maccabi Tel Aviv und hat in der laufenden Saison in 21 Spielen sechs Tore und sechs Vorlagen zum Teamerfolg beitragen können.

Der BVB soll allerdings nicht der einzige Klub sein, der den Israeli auf dem Schirm hat. Dem Bericht zufolge soll der FC Barcelona den Spieler schon mehrfach im Stadion begutachtet haben und Ajax Amsterdam, Tottenham Hotspur, AS Monaco sowie Benfica Lissabon sollen ebenfalls Interesse an einer Verpflichtung haben.

Borussia Dortmund hatte bereits Interesse

Trotz des großen Interesses an Gloukh soll der BVB sich gute Chancen auf einen Transfer ausrechnen. Der Grund: Bei den Dortmundern hätte der 18-Jährige gute Chancen auf regelmäßige Spielzeit, was zum Beispiel beim FC Barcelona oder bei Tottenham nicht unbedingt der Fall wäre. Aufgrund seines großen Potenzials und der Tatsache, dass er noch bis 2025 an seinen Klub gebunden ist, dürfte der Israeli nicht billig werden. Laut „Transfermarkt“ liegt sein Marktwert derzeit bei 4,5 Millionen Euro.

Mehr News:

Schon im vergangenen Sommer soll der BVB Interesse an Gloukh gehabt haben, als er bei der U19-Europameisterschaft für Furore sorgte. Drei Tore und zwei Vorlagen sprechen dabei eine deutliche Sprache. Laut der britischen Zeitung „Daily Record“ sollten schon damals einige Klubs, darunter auch Borussia Dortmund, an dem Offensivtalent interessiert gewesen sein.