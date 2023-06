Borussia Dortmund: DFB-Team erlebt Debakel – doch dieser BVB-Star ist der heimliche Gewinner

Das war nix! Ein Jahr vor der EM im eigenen Land hat sich Deutschland einmal mehr blamiert. Mittendrin: Drei Stars von Borussia Dortmund, die sich auch nicht mit Ruhm bekleckerten.

Der heimliche Gewinner des blamablen 3:3 gegen die Ukraine war deshalb gar nicht im Stadion. BVB-Star Niklas Süle, von Hansi Flick und Rudi Völler zuvor öffentlich kritisiert (hier mehr), dürfte die Wackel-Abwehr des DFB nicht ohne einen Funken Genugtuung beobachtet haben. Vor dem heimischen Fernseher ist er der EM-Teilnahme ein großes Stück nähergekommen.

Borussia Dortmund: Abwesender Süle wird zum DFB-Gewinner

Bei Borussia Dortmund ist er gesetzt – für die Nationalmannschaft nicht fit genug. Die öffentliche Schelte von Flick und Völler an Niklas Süle hat für Wirbel gesorgt. Der Vorwurf: mangelnde Einstellung, mangelnde Mentalität, mangelnde Fitness. Flick sprach dem BVB-Star den Anspruch ab, das Maximum aus sich herauszuholen, und ließ ihn für die Länderspiele zu Hause.

BVB-Star Niklas Süle schaffte es nicht in den DFB-Kader. Foto: IMAGO/Laci Perenyi

Doch jetzt steht der Bundestrainer ratlos da. Alle Spieler, die er Süle vorzog, lieferten in Bremen einen grausigen Kick ab. Die Innenverteidigung um Matthias Ginter, Nico Schlotterbeck und Antonio Rüdiger ließ sich von der Ukraine düpieren. Die Außenverteidiger Marius Wolf und David Raum wirkten überfordert. Und auch die Einwechselungen von Niklas Klostermann und Benjamin Henrichs machten es nicht besser. Ein Jahr vor der Heim-EM herrscht in Deutschland Alarmstimmung, allen graut es vor dem vierten Turnier-Debakel in Folge.

DFB-Abwehr unterirdisch

Sicherlich nicht erfreut, womöglich aber mit ein wenig Genugtuung dürfte Süle diese Nicht-Leistung auf der heimischen Couch beobachtet haben. Bei Borussia Dortmund ist er Woche für Woche der sichere Rückhalt, den das DFB-Team am Montagabend so dringend gebraucht hätte. Schon beim mauen Test gegen Belgien (2:3) im März hätte sich so mancher den BVB-Star in der Abwehr gewünscht. Auch da hatte Flick ihn gar nicht erst mitgenommen.

Ohne eine 180-Grad-Wende in den anstehenden Spielen gegen Polen (Freitag) und Kolumbien (Dienstag) dürften die Rufe nach Niklas Süle immer lauter werden. Hansi Flick steht schon jetzt massiv unter Druck. Die Zahl der Fans, die ihm nach dem Niedergang unter Jogi Löw den Turnaround zutrauen, wird immer kleiner.