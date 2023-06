Wenn das DFB-Team kurz vor der Sommerpause drei Länderspiele absolvieret, dann ist Niklas Süle von Borussia Dortmund nicht mit am Start. Trotz einer starken Rückrunde hat Bundestrainer Hansi Flick den Verteidiger nicht nominiert. Bereits vor einigen Tagen sorgte der DFB-Coach mit unmissverständlichen Aussagen für Aufregung.

Jetzt legte Flick noch einen nach. Kurz vor der Europameisterschaft 2024 im kommenden Jahr machte er dem Star von Borussia Dortmund eine deutliche Ansage. Was Süle wohl dazu sagen wird?

Borussia Dortmund: Nächste Flick-Ansage an Süle

„Ich finde, er lässt noch einiges liegen. Ich will, dass er von seiner Einstellung, von seiner Mentalität einen Schritt nach vorne macht“, so der Bundestrainer über den Defensivspieler von Borussia Dortmund. Das war die einzige Kritik, die sich Süle anhören musste. Anschließend äußerte sich auch DFB-Direktor Rudi Völler zu Wort: „Wir wären alle froh, wenn Niklas Süle in einer Top-Verfassung wäre, sein Potenzial voll ausschöpfen würde. Hansi kennt ihn, weiß, was er kann. Wir hoffen, dass er jetzt über gute Leistungen bei Borussia Dortmund auf den Zug aufspringen kann. Aber jetzt liegt es an Niklas, ganz klar“, so Völler deutlich.

Das sind alles heftige Worte, die sich der BVB-Verteidiger anhören muss. Allerdings war es das noch lange nicht. Vor dem Heimspiel gegen die Ukraine am Montag (12. Juni, 18 Uhr) legte Flick noch einen nach. Auf der Pressekonferenz nutzte der Bundestrainer die Chance, um gleichzeitig ein Ausrufezeichen und einen Haken hinter seine Entscheidung zu setzen.

„Wir befinden uns genau ein Jahr vor der EM, und es ist die Basis, dass jeder Spieler in Topform ist. Fitness am Limit ist die Basis. Und wir wissen, dass in einem Turnier vieles möglich ist, wenn diese Basis gelegt ist“, sagte Flick in Richtung Süle.

Ohne Süle bei der EM 2024?

Weshalb Süle fehlt, ist mit diesen Aussagen nochmals klar unterstrichen – zum Unverständnis vieler Fans von Borussia Dortmund. Aber auch Nationalspieler Emre Can oder Antonio Rüdiger sind überrascht über die Nicht-Nominierung des Abwehrspielers. „Ich dachte schon, dass er dabei ist“, sagte Can gegenüber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Ich habe Niklas die letzten Monate bei uns im Verein extrem stark gesehen. Er ist vorangegangen und hat sich persönlich sehr weiterentwickelt, was Führungsstärke angeht. Ich kann das beurteilen, da ich ihn sehr lange kenne.“

Real-Madrid-Star Rüdiger wurde deutlicher: „Natürlich bin ich verwundert, dass er nicht dabei ist“, sagte der Verteidiger und betonte: „Niklas fehlt. Er ist qualitativ ein sehr, sehr guter Spieler. Ich hoffe, dass er bald wieder an Bord ist.“

Für Süle heißt es jetzt, sich in der Vorbereitung und bis zum September zu überzeugen, damit Hansi Flick ihn für die Länderspiele zum Ende des Jahres nominiert. Ansonsten wird es schwierig mit einer Teilnahme bei der Heim-EM 2024.