Die Fußball-Saison ist in vielen europäischen Top-Ligen bereits zu Ende, aber noch nicht für die Nationalspieler. So stehen in den kommenden Tagen jede Menge Länderspiele an. Den Anfang macht das DFB-Team. Am Montag (12. Juni, 18 Uhr) empfängt Deutschland die Ukraine zum Benefizspiel in Bremen.

Das 1000. Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft, die motiviert auf die Europameisterschaft 2024 blickt, sorgt aber schon jetzt für Aufsehen. Denn vor Deutschland – Ukraine gibt es ein Beben um einen ehemaligen Bayern-Spieler, dessen Titel alle aberkannt werden.

Deutschland – Ukraine im Live-Ticker

Du willst die Partie Deutschland – Ukraine nicht verpassen? In unserem Live-Ticker gibt es alle Infos zum Benefizspiel der deutschen Nationalmannschaft.

Spielinfos

Wettbewerb: Länderspiel

Anstoß: 12. Juni, 18 Uhr

Ort: Weserstadion, Bremen

Deutschland – Ukraine -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

13.20 Uhr: Wer das Benefiz-Länderspiel der deutschen Mannschaft gegen die Ukraine im TV und Stream sehen möchte, der bekommt hier alle Infos.

11.05 Uhr: Insgesamt drei Länderspiele wird das DFB-Team noch vor der Sommerpause bestreiten, um den Kern des Kaders für die Europameisterschaft 2024 auszumachen. Neben dem Spiel gegen die Ukraine ist man am 16. Juni zu Gast in Polen, am 20. Juni empfängt das Team von Hansi Flick Kolumbien auf Schalke.

10.44 Uhr: Für ein Beben vor dem Spiel sorgte dafür ein ehemalige Bayern-Star. Beim Freundschaftsspiel wird nichts an den ukrainischen Ex-Kapitän Anatoliy Timoschtschuk erinnern. Alle Titel, die der ehemalige Profi in seiner Karriere gefeiert hat, wurden ihm vom ukrainischen Verband aberkannt. Zudem wurde ihm jede fußballerische Tätigkeit in der Ukraine untersagt. Grund: Timoschtschuk arbeitet weiterhin als Co-Trainer von Zenit St. Petersburg und hat trotz Aufforderung den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine nicht verurteilt. „Timoschtschuk hat sich dafür entschieden, einen Kriegsverbrecher zu unterstützen, der Hunderttausende russische Soldaten einsetzt und die Ukraine auslöschen will. Ich kann nicht verstehen, wie man angesichts dieses Grauens und des barbarischen Angriffskriegs einfach still sein kann und in Russland lebt und arbeitet. Es ist richtig, dass ihm alle Titel aberkannt wurden“, sagt Wladimir Klitschko gegenüber der „Bild“.

Ex-Bayern-Star Timoschtschuk wurden alle Titel aberkannt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

9.23 Uhr: Es ist keine normale Begegnung. Denn die deutsche Nationalmannschaft wird gegen die Ukraine das 1.000 Länderspiel der DFB-Geschichte absolvieren. Die Bilanz: 999 Spiele, 578 Siege, 207 Unentschieden und 214 Niederlagen. „Wenn man das Ganze von den Zahlen nimmt, ist das schon etwas Besonderes, dass ich bei über zehn Prozent der Spiele dabei war. Wir spielen gegen ein Land, das in einer ganz schwierigen Situation ist. Wir freuen uns auf das Spiel, weil es auch eine Mannschaft ist, die sehr gut Fußball spielen kann. Wir wollen dazu beitragen, dass alle ein attraktives Fußballspiel sehen“, erklärte Bundestrainer Hansi Flick am Sonntag vor dem Spiel.

Mehr News für dich:

Montag, 12. Juni, 9 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Länderspiel Deutschland – Ukraine.