Was für ein Hammer! Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar feierte er noch seinen großen TV-Abschied als Sport-Kommentator, jetzt kehrt Bela Rethy wieder ans Mikrofon bei zurück!

Der langjährige TV-Reporter kommentierte das WM-Halbfinale zwischen Frankreich und Marokko ein allerletztes Mal, wird aber nun wieder bei Amazon Prime zu hören sein. Dem Streamingdienst gelingt eine spektakuläre Rückkehr.

Bela Rethy: Hammer! Er feiert sein Comeback

So wird es noch in diesem Jahr bei Amazon Prime eine Dokumentation über die katastrophale Winter-WM der deutschen Nationalmannschaft in Katar geben, als das Team von Trainer Hansi Flick schon in der Gruppenphase rausgeflogen ist. Zudem wird es vier Folgen von „All Or Nothing: Die Nationalmannschaft in Katar“ geben. Der Erzähler dieser Episoden: Bela Rethy.

Die Kommentatoren-Legende hatte sich bei der WM in Katar nach 31 Jahren beim ZDF verabschiedet und kehrt jetzt wieder ans Mikrofon zurück. „Wir sind sehr stolz, dass wir mit Béla Réthy einen der renommiertesten Sportkommentatoren Deutschlands für dieses Projekt gewinnen konnten“, freut sich Philip Pratt, Leiter Deutsche Originals bei Prime Video.

Und Pratt weiter: „Aus Sicht vieler Fans war der sportliche Verlauf des Turniers in Katar enttäuschend und sie fragen sich: Wie konnte es nach 2018 überhaupt nochmal zu so einer Katastrophe kommen? Gerade das macht den Blick hinter die Kulissen jedoch besonders sehenswert.“

Doku über DFB-Team bei Katar-WM auf Amazon

Und auch Bela Rethy ist geehrt und freut sich ebenfalls, die Anfrage von Amazon Prime Video und der UFA erhalten zu haben, „um so diese besondere Weltmeisterschaft, die ja meine letzte als ZDF-Kommentator war, noch einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu erleben.“ Die Reporter-Legende verspricht „eine sehr emotionale und ehrliche Reise“, die zudem „eine differenziertere Sicht bietet, als die medialen Diskussionen und die TV-Bilder aus dem letzten Winter vermittelt haben.“

Die Regie der Dokumentation führte Christian Twente. Um die vier Folgen sehen zu können, muss allerdings ein Abonnement bei Amazon Prime Video abgeschlossen werden. Für 8,99 Euro im Monat gibt es zudem auch einige Champions-League-Spiele zu sehen.