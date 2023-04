Borussia Dortmund: Droht langfristiger Ausfall? BVB bangt um Star

Lange haben die Fans von Borussia Dortmund auf die Partie in München gewartet. Am Ende wurden sie einmal mehr enttäuscht. Denn der BVB unterlag deutlich gegen den FC Bayern mit 2:4 und verlor dadurch auch die Tabellenführung.

Als wäre das nicht schon schlimm genug, könnte es für Borussia Dortmund noch bitterer werden. Nico Schlotterbeck musste in der ersten Halbzeit verletzt ausgewechselt werden. Droht jetzt ein langfristiger Ausfall?

Borussia Dortmund: Schlotterbeck musste verletzt raus

Als Nico Schlotterbeck in der 43. Minute am Mittelkreis saß, das Gesicht voller Schmerz verzerrte, dürften die Fans von Borussia Dortmund schon böses geahnt haben. Er griff sich an den Oberschenkel und wurde auf dem Platz von den Ärzten behandelt. Wenige Tage zuvor gab es ein ähnliches Bild bei der Nationalmannschaft

Denn der Verteidiger musste aufgrund von Problemen im Oberschenkel schon frühzeitig abreisen. Bei der 2:4-Pleite gegen den FC Bayern verletzte er sich erneut. Eine Diagnose gibt es noch nicht. Die Auswechslung des BVB-Stars macht jedoch wenig Hoffnung.

„Dass sich Nico nicht auswechseln lässt, wenn er nichts hat, ist klar. Es ist der gleiche Oberschenkel wie bei der Nationalmannschaft. Das ist demnach unheimlich bitter“, klärte Sportdirektor Sebastian Kehl nach der Partie auf.

Ausfall wäre mehr als nur bitter

Eine Verletzung des 23-Jährigen würde Borussia Dortmund zweifelsohne hart treffen. In der laufenden Spielzeit spielte der Nationalspieler, bis auf drei Partien, immer über die 90 Minuten durch.

Nico Schlotterbeck musste gegen den FC Bayern verletzt raus. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Es ist eher unwahrscheinlich, dass der Revierklub am kommenden Mittwoch (5. April) im DFB-Pokal-Viertelfinale gegen RB Leipzig zum Einsatz kommt. Wie lange er ausfällt, wird sich dann in den kommenden Tagen zeigen, wenn eine Diagnose da ist.

Immerhin gibt es bei den Schwarzgelben auch gute Nachrichten. Youssoufa Moukoko, Julian Brandt, Karim Adeyemi und Jamie Bynoe-Gittens sind alle wieder fit und einsatzbereit. Gegen den FC Bayern kamen Brandt und Moukoko auch zum Einsatz.