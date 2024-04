Borussia Dortmund droht Nackenschlag – beerdigt DAS die Final-Hoffnungen?

Seit der magischen Nacht gegen Atletico Madrid lief es für Borussia Dortmund nicht gerade rund. Vor dem ersten Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain plagen den BVB nun immer größere Sorgen.

Zu sportlicher Ernüchterung kommen nun auch personelle Sorgen. Ausgerechnet vier prägende Figuren der letzten Wochen drohen gegen PSG auszufallen. Ein Rückschlag, den Borussia Dortmund gegen die Star-Truppe aus Paris nicht kompensieren kann?

Borussia Dortmund: Sorgen vor PSG-Kracher groß

Gegen Leverkusen spät den Sieg hergeschenkt, in Leipzig 1:4 unter die Räder geraten – die beiden Ligapartien nach dem Atletico-Wahnsinn liefen nicht gerade gut für den BVB. Vor dem Kracher gegen PSG ist die Stimmung etwas gedämpft. Da helfen schlechte Nachrichten vom Personal gerade überhaupt nicht weiter.

+++ Borussia Dortmund: Massiver Polizei-Einsatz vor PSG-Spiel – DAS steckt dahinter +++

Doch auch die plagen Schwarzgelb nun herum. Für das erste Halbfinale stehen mit Sebastien Haller und Ramy Bensebaini zwei Ausfälle fest. Viel schwerer wiegen aber die Wackelkandidaten – denn alle drei waren die prägenden Figuren der letzten Wochen.

Vier Leistungsträger wackeln

Ian Maatsen war ein Volltreffer-Wintercoup, hat die linke Abwehrseite von einer Baustelle in einen Trumpf verwandelt und hatte maßgeblichen Anteil am Habfinal-Einzug in der Königsklasse. In Leipzig fehlte er gelbgesperrt, wurde schmerzlich vermisst. Muskuläre Probleme lassen ihn nun für Paris wackeln.

Mats Hummels ist (wieder) der Stabilisator, den Dortmunds Abwehr braucht. Auch in den großen Spielen ist er immer da, immer wichtig. In Leipzig zog er sich jedoch eine Risswunde am Schienbein zu. Einsatz gegen PSG? Fraglich.

Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy. DER WESTEN auf WhatsApp

Donyell Malen spielt die beste Saison seiner BVB-Zeit, glänzte über Monate als einziger schwarzgelber Offensivstar. Doch seit Wochen plagen ihn Oberschenkelprobleme. Dass er am Mittwoch dabei sein kann, ist eher unwahrscheinlich.

Marcel Sabitzer trumpft in den vergangenen Wochen ganz stark auf, war die leuchtende Figur beim 4:2 gegen Atletico. In Leipzig musste er jedoch erkältungsbedingt passen. Für eine Rückkehr gegen Paris sieht es gut aus, doch noch sind die Sorgen nicht aus der Welt.

Auch spannend:

Vier Spieler, die Borussia Dortmund kaum bis gar nicht ersetzen kann, stehen für das Halbfinal-Hinspiel auf der Kippe. Fallen sie aus, könnte der Traum vom Finale in weite Ferne rücken.