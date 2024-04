Borussia Dortmund – PSG: UEFA-Entscheidung lässt schlimme Erinnerungen hochkommen

Jetzt wird ernst für Borussia Dortmund! Während es in der Bundesliga eine mehr als nur enttäuschende Saison läuft, spielt man dafür in der Champions League umso erfolgreicher. Der BVB ist ins Halbfinale eingezogen und trifft dort auf PSG.

Schon in der Gruppenphase traf Borussia Dortmund auf die Pariser, genauso wie schon vor einigen Jahren in der K.-o.-Runde. An dieses Duell erinnern sich die BVB-Fans nur ungern zurück. Nun hat die UEFA eine Entscheidung vor dem Hinspiel gegen PSG offiziell verkündet, die beim Revierklub für schlimme Erinnerungen sorgt.

Borussia Dortmund – PSG: UEFA-Entscheidung offiziell

Wer hätte vor der Saison oder in den vergangenen Monaten gedacht, dass Borussia Dortmund im Champions-League-Halbfinale stehen wird? Sonst hatte sich der BVB immer nur Außenseiterchancen zugerechnet, kann jetzt aber gegen PSG für eine weitere Sensation sorgen. Wenn man schon unter den besten vier steht, soll nun auch das Finale perfekt gemacht werden.

Dafür muss aber erst mal das Spitzenteam aus Paris ausgeschaltet werden. In der Gruppenphase gab es in der französischen Hauptstadt eine 0:2-Pleite für den BVB, im heimischen Signal-Iduna-Park erkämpfte sich das Team von Trainer Edin Terzic ein 1:1-Unentschieden.

Im Halbfinal-Hinspiel wollen die Dortmunder sich am Mittwoch (1. Mai, 21 Uhr) eine ordentliche Ausgangslage für das Rückspiel verschaffen. Dafür hat die UEFA nun offiziell verkündet, wer der Schiedsrichter der Partie sein wird. Beim BVB kommen unschöne Erinnerungen hoch.

Anthony Taylor pfeift Hinspiel

Denn Anthony Taylor wird das Hinspiel zwischen Borussia Dortmund und PSG pfeifen. Der 45-Jährige zählt seit der Saison 2010/11 zum festen Stammpersonal der britischen Premier League und kommt in der Champions League bisher auf 33 Einsätze. Das Duell zwischen dem BVB und PSG pfiff der Brite bereits 2020.

Das damalige Achtelfinal-Rückspiel in Paris verloren die Dortmunder mit 0:2 und flogen aus der Königsklasse raus. Dabei konnten die Schwarzgelben das Hinspiel mit 2:1 für sich entscheiden. Damals bekam Emre Can für einen Mini-Schubser gegen Ex-PSG-Star Neymar kurz vor Schluss sogar die rote Karte.

Bleibt dieses Mal bloß zu hoffen, dass Taylor und auch der VAR nicht im Mittelpunkt der Partie stehen werden. Für mächtig Aufregung sorgte der Video-Assistent nämlich schon am Wochenende bei der 1:4-Niederlage des BVB in Leipzig. DER WESTEN frage beim DFB an (hier mehr dazu).