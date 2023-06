Borussia Dortmund: Transfer-Flirt mit heftigem Dämpfer – Wechsel zum BVB nun noch wahrscheinlicher?

Die Planungen für die kommende BVB-Saison werden immer intensiver und dürften so richtig in Fahrt kommen, sobald der Bellingham-Deal über die Bühne gegangen ist. Doch schon jetzt stehen gleich mehrere Transfers mehr oder weniger in der Pipeline, die in naher Zukunft finalisiert werden könnten.

Einer dieser Kandidaten ist Ivan Fresneda. Die Gerüchte um den jungen Spanier halten sich nun schon mehrere Monate. Am vergangenen Wochenende erlebte der Rechtsverteidiger jedoch einen bitteren Moment. Er ist mit seiner Mannschaft aus der ersten spanischen Liga abgestiegen. Dies könnte die Chance für Borussia Dortmund, den Spanier zu verpflichten, durchaus erhöhen.

Borussia Dortmund: Klassenerhalt misslungen

Für Real Valladolid war die erste Liga ein kurzes Intermezzo. Erst im vergangenen Jahr stieg der Verein von Brasilien-Ikone Ronaldo in die La Liga auf. Doch nach einem Unentschieden am letzten Spieltag muss das Team von Paulo Pezzolano erneut den Gang in die zweite Liga antreten. Erst vor zwei Jahren stieg Valladolid das letzte Mal ab. Nach dem direkten Wiederaufstieg 2022 folgt nun der direkte Wiederabstieg.

Mitten drin: Ivan Fresneda. Der 18-Jährige wird inzwischen jedem BVB-Fan ein Name sein. Seit mehreren Wochen hält sich das Gerücht, dass der junge Spanier weit oben auf der Liste der Borussen-Bosse steht. Doch bevor es zu einem möglichen Wechsel kommt, wird er den Abstieg erstmal verdauen müssen. Fresneda kam in 22 von 38 Ligapartien zum Einsatz und gehörte in weiten Teilen der Saison zum Stammpersonal der Nordspanier.

Zuletzt betonte der Rechtsverteidiger noch, dass er sich, trotz vieler Angebote, einen Verbleib bei Valladolid durchaus vorstellen könne. Wie sich seine Meinung nach dem gescheiterten Klassenerhalt geändert hat, ist noch unklar. Dass er mit in Liga zwei geht, gilt derzeit aber als eher unwahrscheinlich.

Freie Bahn für den BVB?

Genau das könnte Borussia Dortmund in die Karten spielen. Nach dem Abstieg ist Valladolid noch mehr auf Transfererlöse angewiesen, als ohnehin schon. Ein Wechsel von Ivan Fresneda wird somit immer wahrscheinlicher. So könnte es ihn nun tatsächlich zu Schwarz-Gelb ziehen. Neben dem BVB soll vor allem Arsenal an dem 18-Jährigen interessiert sein. Die Gunners sollen sogar bereits ein erstes Angebot abgegeben haben. Dennoch ist Dortmund wohl weiterhin in der Pole-Position um eine Verpflichtung.

Nachdem der Spanier den Rückschlag verdaut hat, wird nach vielen Wochen der Gerüchte wohl richtig Fahrt in die Personalie kommen. Ob sein Weg dann nach Westfalen, in die britische Hauptstadt oder woanders hinführt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Ein Verbleib in Valladolid ist zwar nicht ausgeschlossen, ist aber nicht allzu wahrscheinlich.