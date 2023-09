Borussia Dortmund: Irre Serie! Youngsters drehen weiter auf

Seit vielen Jahren gehören die Jugendteams von Borussia Dortmund zu den besten Europas. Vor allem die U19 steht für eine unfassbar gute Ausbildung der jungen BVB-Juwele. Die A-Junioren-Bundesliga dominierte man in den vergangenen Saison fast mühelos.

So geht es auch in dieser Saison weiter. Sieben Spiele, sieben Siege, lediglich ein Gegentreffer. Die U19 von Borussia Dortmund zeigt in den ersten Partien der neuen Spielzeit einmal mehr, wie viel Qualität in der Mannschaft steckt.

Borussia Dortmund: Nächster Sieg für Rijkhoff, Brunner und Co.

Man ging natürlich als großer Favorit in die Saison und bestätigt diesen Status beeindruckend. Das Team von Mike Tullberg gewinnt auch das siebte Saisonspiel und baut damit den Vorsprung an der Tabellenspitze aus. Beim 2:0 gegen die U19 des 1. FC Köln zeigte man erneut eine starke Leistung. Die Tore erzielten Julian Rijkhoff und Paris Brunner. Für Brunner war es bereits das zehnte Saisontor.

Die Dortmunder kassierten bei 23 eigenen Treffern zudem erst ein einziges Gegentor. Lediglich der ärgste Verfolger Bayer Leverkusen traf am ersten Spieltag beim 1:3 gegen den BVB. Dass man in der vergangenen Woche auch erfolgreich in die Gruppenphase der Youth League (1:0 gegen Paris Saint-Germain) startete, hübscht die Saisonstatistik weiter auf.

Umso überraschender kommt die bislang einzige Niederlage der Saison daher: Gegen die TSG 1899 Hoffenheim unterlag man im A-Junioren-Pokal mit 0:6. Eine heftige Niederlage, die man jedoch schnell wieder abschütteln konnte. In der Bundesliga West wird dem BVB derzeit keiner wirklich gefährlich.

Letzte Bundesliga-Niederlage fast vier Jahre her

Doch nicht nur die Statistik aus der laufenden Saison ist beeindruckend – die, der letzten Saisons ist noch viel beeindruckender. Denn die letzte Niederlage des BVB-Nachwuchses ist fast vier Jahre her. Zuletzt ging man am 9. November 2019 ohne Punkte vom Platz. Damals musste man sich der A-Jugend von Fortuna Düsseldorf mit 1:2 geschlagen geben.

Seither verlor man kein Spiel in der Bundesliga-West mehr. Zwar fielen viele Spiele aufgrund der Corona-Pandemie aus – die Saison 2020/21 hatte lediglich vier Saisonspiele. Dennoch ist diese Bilanz eine richtige Ansage. Derzeit sieht es auch nicht wirklich danach aus, als würde diese Serie in der laufenden Spielzeit zu Ende gehen.