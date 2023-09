Borussia Dortmund: Nach Sieg in Hoffenheim – Füllkrug legt den Finger in die Wunde

Borussia Dortmund besiegt die TSG Hoffenheim mit 3:1 (2:1), springt vorerst an die Tabellenspitze. Die Ergebnisse stimmen beim BVB, die Leistung aber noch nicht so richtig. Von den Fans wird das Auftreten bemängelt – und auch die Spieler selbst wissen, dass noch viel Arbeit vor ihnen liegt.

Nach dem Sieg gegen die TSG Hoffenheim spricht BVB-Stürmer Niclas Füllkrug die bittere Wahrheit aus. Bei Borussia Dortmund ist noch längst nicht alles Gold, was glänzt.

Borussia Dortmund: Füllkrug spricht die bittere Wahrheit aus

Durch Niclas Füllkrug ging der BVB früh in Führung, ein Elfmetertor von Andrej Kramaric brachte den BVB aber aus dem Konzept. Dank der Mithilfe von Hoffenheim-Keeper Oliver Baumann gelang Marco Reus dann doch noch der Führungstreffer vor der Pause. In Unterzahl machte schließlich Julian Ryerson den Deckel drauf, doch Dortmund musste lange zittern.

Nach dem Spiel fand Torschütze Füllkrug deutliche Worte: „Für uns ein wieder ein kleines Hindernis, was wir gemeistert haben, in einer langen Saison. Das sind Ergebnisse, die uns stärken“, betonte aber auch: „Man kommt nicht drum herumzusagen, dass es spielerisch noch nicht immer das Gelbe vom Ei ist. Wir kommen in gefährliche Räume, wir schießen drei Tore, obwohl wir lange Zeit in Unterzahl sind. Der Kampfgeist war da, der Siegeswille war da.“

BVB-Star Füllkrug: „Das merke ich bei mir auch“

Noch greifen die Zahnräder nicht ineinander. „Wir haben klare Vorgaben, klare Strukturen. Wir haben auch eine junge Mannschaft mit hoher individueller Qualität und da ist dann manchmal viel Kreativität dabei und dadurch sind die Abläufe noch nicht so perfekt. Die Ideen stimmen noch nicht immer mit dem anderen überein. Das merke ich bei mir auch“, erklärt Füllkrug.

Man müsse jeden Tag an die Leistungsgrenze gehen und hart arbeiten, dann komme die Leichtigkeit. „Wir müssen in einen Flow kommen und das schaffen wir nur über Ergebnisse“, so der Neuzugang. Den nächsten Schritt muss Borussia Dortmund am Mittwoch in der Champions League gegen den AC Mailand gehen.