Borussia Dortmund besiegt Hoffenheim – doch DAS stört die Fans gewaltig: „Grausam“

Borussia Dortmund fährt den vierten Sieg im sechsten Spiel ein, übernimmt zumindest für eine Nacht die Tabellenführung. Die Ausbeute des BVB ist vollkommen zufriedenstellend, doch so richtige Euphorie will bei den Anhängern nach dem Auftritt in Hoffenheim nicht aufkommen.

Der BVB gewinnt zwar mit 3:1, doch wirklich überzeugend war auch der Auftritt in Hoffenheim nicht. Borussia Dortmund bricht nach Führungen immer wieder ein, verliert die Spielkontrolle und zittert sich zum Sieg. Die Fans sind ratlos.

Borussia Dortmund zittert sich zum Sieg

Gegen Hoffenheim begann Borussia Dortmund stark, ging folgerichtig in der 18. Minute in Führung. Julian Brandt fing einen Einwurf ab, Niclas Füllkrug vollendete. Plötzlich leistete sich der zuletzt so starke Mats Hummels einen haarsträubenden Fehlpass und foulte dann auch noch Anton Stach im Strafraum. Nach dem verwandelten Elfmeter von Andrej Kramaric wirkte der BVB extrem verunsichert, gab die Spielkontrolle aus der Hand.

+++ TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund: BVB-Stars unter besonderer Beobachtung! ER schaut ganz genau hin +++

Ein Fehler von Hoffenheims Keeper Oliver Baumann sorgte dann aber noch dafür, dass Borussia Dortmund mit einer Führung in die Pause ging. Baumann ließ eine Flanke von Donyell Malen nur abprallen und Marco Reus knallte den Ball in die Maschen. Eigentlich müsste man meinen, dass mit diesem Treffer die Sicherheit zurückkam – doch das kam sie nicht.

In der 2. Halbzeit schnürte Hoffenheim die Dortmunder in ihrer Hälfte ein, drückte beinahe unaufhaltsam auf den Ausgleichstreffer. Dank einem überragenden Gregor Kobel im BVB-Tor zitterte Dortmund die knappe Führung ins Ziel – und das obwohl sich Ramy Bensebaini eine völlig unnötige Gelb-Rote Karte abholte. Offensiv kam von Dortmund quasi nichts mehr. Entlastungsangriffe? Fehlanzeige. Erst in der Nachspielzeit machte Julian Ryerson dann den Deckel drauf.

„Unser Spiel besteht wirklich nur aus Zufall oder Spielglück“

Den Fans bereitet dieser Auftritt sorgen. Das kann keine ganze Saison so gut gehen. Wir haben dir einige Reaktionen von den ratlosen Fans rausgesucht:

„Das Verhältnis Leistung zu Punkten ist bei keinem Klub so klaffend wie beim BVB…“

„Und wir betteln wieder ums Gegentor…“

„Was für ein Anti Fussball von uns. Oh mein Gott. Unser Spiel besteht wirklich nur aus Zufall oder Spielglück.“

„Was haben wir außer dem Tor seit der 25. Minute anzubieten?“

„Die Wechsel sind kompletter Schwachsinn, wenn du ohnehin schon keine Entlastung mehr hast. Was ist das für eine Entwicklung beim BVB, dass man sich hinten reinstellen und alles wegbolzen muss? Jetzt auch noch in Unterzahl, traumhaft.“

„Wieder kein gutes Spiel“

„Grausam was der BVB in Halbzeit 2 auf das Feld bringt. Da ist ja nichts mehr aus den ersten 25 Minuten zu erkennen. Nicht mal mehr ein Plan wie man hier noch was nach vorne machen könnte. Schlimm!“

Das könnte dich auch interessieren:

Nicht schön, aber erfolgreich. Borussia Dortmund punktet, steht in der Tabelle gut dar. An der Leistung wird Trainer Edin Terzic dringend arbeiten müssen.