TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund: VAR-Ärger! Fans auf 180 – „Skandal“

Täglich grüßt das Murmeltier. Bei TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund sorgte eine Entscheidung oder besser gesagt Nicht-Entscheidung des Videoassistenten mal wieder für mächtig Ärger.

Vorrausgegangen war ein Elfmeter für die TSG Hoffenheim. Die Fans von Borussia Dortmund konnten den Pfiff nicht nachvollziehen und schäumten vor Wut.

TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund: Wieder VAR-Ärger!

Mal greift er zu oft ein, mal zu wenig, mal sind die Entscheidungen fragwürdig – der VAR funktioniert in der Bundesliga auch nach Jahren nur mäßig. Den Fans geht das mächtig auf den Keks. Auch bei TSG Hoffenheim – Borussia Dortmund sorgte eine Schiedsrichterentscheidung für fassungslose Gesichter.

Was war passiert? Mats Hummels spielt in der 23. Minute einen Fehlpass in die Füße von Anton Stach. Der reagiert blitzschnell, sprintet aufs Tor zu. Hummels grätscht dazwischen, trifft Stach eindeutig am Fuß. Schiedsrichter Florian Badstübner zeigt noch kurzer Verzögerung auf den Punkt.

Sofort ausführen darf Andrej Kramaric aber nicht. Videoassistent Sören Storks meldet sich, will das Foul noch einmal überprüfen. Die Entscheidung bleibt bestehen: Elfmeter. Für die Fans von Borussia Dortmund eine Entscheidung, die nicht nachvollziehbar ist.

BVB-Fans außer sich

Sie sind der Meinung, dass die Fernsehbilder klar zeigen, dass das Foul von Hummels noch außerhalb des Sechszehners stattfand. Wir haben dir einige Reaktionen von „X“ (vorher Twitter) rausgesucht:

„Bin ich blind, oder ist auf jeder einzelnen Wiederholung zu erkennen, dass das Foul von Hummels knapp außerhalb war?!“

„Ich sag’s immer wieder. VAR bringt gar nichts, wenn wir halt einfach schlechte Schiedsrichter haben. Da liegt das Problem“

„Dachte, dass immer der erste Kontakt zählt. Stichwort Trikotziehen, das außerhalb des 16ers beginnt. Hier war der erste Kontakt und das Foul doch eindeutig außerhalb. Warum greift hier der VAR nicht ein?“

„Bizarre Fehlentscheidung mal wieder“

„Also das mit dem VAR klappt einfach irgendwie nicht!“

„Der 11m der nächste Skandal gegen den BVB. Das Foul war klar vor der Linie, und so mit Freistoß und kein 11m. Irre was VAR und Schiedsrichter sich erlauben.

Der Grund für die Schiedsrichter-Entscheidung: Der zweite Kontakt soll erst ausschlaggebend gewesen sein, für den Fall. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kramaric sicher. Kurz vor der Pause stellte der BVB dank Marco Reus die Führung aber wieder her.