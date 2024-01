Borussia Dortmund: Halb Europa jagt ihn! BVB ist heiß auf Mega-Talent

Borussia Dortmund stand über Jahre für eine hervorragende Arbeit mit jungen Top-Talenten. Egal ob aus dem Ausland oder aus der eigenen Jugend: Der BVB brachte so manchen Superstar heraus. Doch in den vergangenen Monaten hat sich das etwas geändert. Andere Vereine haben oft den Vorzug bei jungen Juwelen bekommen.

Das soll sich in Zukunft wieder ändern. Borussia Dortmund schaut sich wieder vermehrt nach zukünftigen Top-Stars um. Dabei ist man nun offenbar auf einen spannenden Spieler aus England gestoßen. Im Poker um das Top-Talent soll der BVB sogar die Nase vorn haben.

Borussia Dortmund: Nächstes Mega-Juwel für Schwarz-Gelb?

Er zählt zu den größten Talenten des Landes – und das, obwohl er noch kaum Profi-Erfahrungen vorzuweisen hat. Liam Brazier machte in den Jugendmannschaften von Port Vale auf sich aufmerksam, feierte im September sein Profi-Debüt. Seither folgten zwei weitere Einsätze für die Profis. Brazier stand bereits kurz vor einer Berufung in die englische U17-Nationalmannschaft. Verletzungen haben jedoch dazu geführt, dass er noch auf sein Debüt warten muss. Für den Nachwuchs von Port Vale macht Brazier in dieser Saison sechs Tore und sieben Vorlagen.

Mit seinen Leistungen in diesen Spielen und für Vales Reserve hat er das Interesse einiger großer europäischer Vereine geweckt. Laut der britischen Tageszeitung „Sun“ soll der BVB das Rennen um Wunderkind von Port Vale sogar anführen.

Der offensive Mittelfeldspieler kann erst nächsten Monat, wenn er 17 wird, einen Profivertrag unterschreiben. Port Vale will die Nachwuchshoffnung schnellstmöglich unter Vertrag nehmen und dann Kasse machen. Der Drittligist würde Brazier dann für rund eine Million Euro an einen der Top-Klubs verkaufen, die ihn derzeit beobachten.

Kauf und direkte Leihe?

Neben dem BVB sollen auch Premier-League-Klubs wie Brentford, Wolverhampton, West Ham, Bournemouth, Crystal Palace und Fulham das Talent im Auge haben. Auch der FC Bayern und Bayer Leverkusen haben den Engländer im Blick – genau wie PSG, Juventus Turin und Benfica Lissabon. Doch der BVB soll Top-Favorit auf einen möglichen Transfer sein.

Weitere News:

Die Vereinsführung soll wohl auch schon einen groben Plan für Brazier geschmiedet haben. Schwarz-Gelb könnte Brazier bereits im Januar verpflichten und ihn bis zum Ende der Saison bei Vale Park parken. Das würde vor allem seiner Entwicklung sehr entgegenkommen.