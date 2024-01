Borussia Dortmund: Pikantes Gerücht! Macht ausgerechnet ER jetzt den Abflug?

Vor wenigen Tagen hat RB Leipzig die Verpflichtung von Mittelfeld-Ass Eljif Elmas verkündet. Der 24-Jährige wechselte für 24 Millionen Euro vom SSC Neapel zu den Sachsen. Nun suchen die Italiener einen Elmas-Ersatz – dabei wird nun ein Akteur von Borussia Dortmund gehandelt.

Elmas ist gewechselt und Frank Anguissa wird Neapel aufgrund des Afrika-Cups im Januar fehlen. Der italienische Meister möchte und muss im Winter nachlegen. Einer der Kandidaten: der Kapitän von Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund: Italien-Rückkehr für Emre Can?

Erst im Juli 2023 hat Emre Can seinen Vertrag beim BVB bis 2027 verlängert. Wenig Tage später folgte die Kapitänsbinde für den deutschen Nationalspieler. Can sollte in dieser und in den folgenden Saison zu einer der wichtigsten Säule bei Schwarz-Gelb werden. Doch verlässt ausgerechnet der vor der Spielzeit neu ernannte Kapitän nun das Schiff?

Fakt ist: Neapel wird im Winter tätig werden müssen, wenn man auch in dieser Saison um den Serie-A-Titel mitspielen möchte. Laut „Corriere dello Sport“ soll Napoli auf der Suche nach einem neuen Mittefeldmann auch Ex-Juve-Profi Can auf dem Zettel haben.

Mit Blick auf Can spricht die Zeitung von einem eher „untypischen Profil“ der Neapolitaner. Dennoch soll Trainer Walter Mazzarri – erst seit Ende November im Amt – ein großer Fan des Dortmunder sein. Neben Can sollen allerdings auch noch fünf weitere Namen für Neapel interessant sein: Boubakary Soumaré (FC Sevilla), Lazar Samardzic (Udinese Calcio), Pasquale Mazzocchi (US Salernitana), Davide Faraoni (Hellas Verona) sowie der ehemalige Schalker Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham).

Geldregen für Schwarz-Gelb?

Der 21-jährige Samardzic gelte als Wunschlösung des SSC Neapel. Allerdings dürfte ein Transfer des Serben auch ordentlich teuer werden. Ein Riesen-Talent mit 20 Millionen Marktwert und Vertrag bis 2026 – dazu spielt Udinese in der gleichen Liga. Sollte ein Transfer von Samardzic nicht zu Stande kommen, könnte der BVB-Kapitän mehr und mehr in den Vordergrund rücken.

Weitere News:

Zwar müsste Neapel auch für Can (12 Mio. Marktwert, Vertrag bis 2027) eine ganze Stange Geld bezahlen, doch das Gesamtpaket dürfte wohl deutlich unter dem liegen, was der Serie-A-Klub für Samardzic aufbringen müsste. Dass Edin Terzic und der BVB seinen Kapitän im Winter ziehen lassen, gilt jedoch ebenfalls als ziemlich unwahrscheinlich.