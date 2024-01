Borussia Dortmund: Gerücht verbreitet Angst und Schrecken – verliert der BVB ein Mega-Talent?

Wenn Borussia Dortmund am 02. Januar ins Trainingslager nach Marbella reist, wird der schwarz-gelbe Tross einige Youngster aus dem eigenen Nachwuchsbereich mit an Board haben. Allen voran Mega-Talent Paris Brunner, der in der spanischen Sonne weiter an die Profis herangeführt werden soll.

Hingegen nicht dabei ist ein anderes großes Sturm-Talent von Borussia Dortmund. Julian Rijkhoff bleibt vorerst bei der U19 – die Chance bei den Profis reinzuschnuppern bekommt er derzeit nicht. Regt ihn die fehlende Perspektive beim BVB zu einem Abgang an?

Borussia Dortmund: Rijkhoff vor Ajax-Rückkehr?

Schon im vergangenen Sommer wurde die Personalie Rijkhoff in Dortmund heißt diskutiert. Während die Spielerseite um das Top-Talent selbst den Sprung zu den Profis machen wollte, sahen die BVB-Bosse vor, den Niederländer weiter im Juniorenbereich zu lassen. Nach langem Hin und Her einigte man sich letztlich daraus, dass Rijkhoff in den Händen von U19-Coach Mike Tullberg bleibt.

Nun kommt erneut Fahrt in die Thematik rund um Rijkhoff. Denn der 18-Jährige wird heiß umworben – von seinem Ex-Klub Ajax Amsterdam. Die Niederländer sollen laut mehreren Medienberichten schon im Sommer vorgefühlt haben, ob man den Stürmer zurückholen könne. Doch damals schoben sowohl der Spieler selbst als auch der BVB schnell den Riegel vor.

Laut dem niederländischen Transfer-Experte Tim van Duijn möchte Ajax nun erneut einen Versuch wagen, Rijkhoff zurück zu holen. Der Stürmer spielte neun Jahre in der Amsterdam-Jugend ehe er 2021 nach Dortmund wechselte. Gehe es nach der Seite der Ajax-Verantwortlichen soll sich das nun wieder ändern.

Fehlende Profi-Perspektive trotz Hammer-Statistik

Rijkhoff zählt zu den größten Sturmtalenten Europas, sorgt regelmäßig mit starken Spielen für Furore und liefert und fassbare Zahlen. In 81 Spielen für die Nachwuchsteams des BVB kommt er bis dato auf 81 Torbeteiligungen – in der laufenden Saison lieferte er elf Tore und vier Vorlagen in 14 Spielen. Und trotzdem scheint es so, als würde er auch in den nächsten Monaten keine Chance bei den Profis bekommen.

Denn mit Brunner gliedert Chefcoach Edin Terzic nun das andere Mega-Talent in den Profi-Kader ein während Rijkhoff bei der U19 bleibt. Das könnte für Ajax durchaus von Vorteil sein – dort hätte er derzeit wohl mehr Chancen auf Profi-Einsätze. Laut van Duijn soll Rijkhoff einer Rückkehr in den Niederlanden auch nicht komplett abgeneigt sein.