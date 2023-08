Borussia Dortmund: Transfer-Schock! DIESER BVB-Plan zerplatzt wie eine Seifenblase

Borussia Dortmund muss den nächsten Transfer-Schock hinnehmen. Nachdem viele Transferbemühungen um mögliche Neuzugänge schon in einer Sackgasse endeten, kommen nun Schwierigkeiten bei Verkäufen dazu.

Denn wie Borussia Dortmund am Dienstag (01. August) bekanntgab, ist Thomas Meunier schwerer verletzt als zunächst gedacht und gehofft. Er wird in den kommenden Wochen fehlen – ein Transfer rückt damit in weite Ferne.

Borussia Dortmund: Meunier verletzt ausgewechselt

Das Verletzungspech beim BVB reißt einfach nicht ab. Beim 3:2-Testspielerfolg gegen den Manchester United (31. Juli) musste Borussen-Verteidiger Thomas Meunier verletzt ausgewechselt werden. Der Belgier verletzte sich vier Minuten nach der Einwechslung bei einem Sprint.

Es war nahezu die erste Aktion von ihm und sollte dann auch die letzte des Spiels bleiben. Meunier ging gegen United-Star Marcus Rashford in einen Sprint und fasste sich direkt an den Oberschenkel. Mit einbandagiertem Oberschenkel verließ der Belgier also nur wenige Minuten nachdem er in die Partie kam den Rasen wieder.

Nach weiteren Untersuchungen steht nun eine Diagnose fest. Laut Vereinsangaben habe sich der Belgier eine „schwere Muskelverletzung“ am Oberschenkel zugezogen. Damit wird der Rechtsverteidiger mehrere Wochen fehlen. Den Saisonstart wird er in jedem Fall verpassen. Doch für Schwarz-Gelb noch wichtiger: auch bis zum Ende der Transferperiode (01. September) wird Meunier wohl kaum mehr fit werden.

BVB-Abgang wohl vom Tisch

Für den BVB ist das wohl das Ende aller Transferbemühungen rund um den 31-Jährigen. Schwarz-Gelb möchte den Belgier unbedingt loswerden. Trotz der Einsätze in den Testspielen plant man bei den Westfalen schlicht weg nicht mehr mit ihm, dazu bekommt Meunier ein Mega-Gehalt, das man einsparen möchte. Vor wenigen Wochen wurde ein Abgang bereits etwas heißer, die Gerüchte kühlten nach einem Dementi von Meunier selbst jedoch wieder schnell ab.

Mit dieser Diagnose wird es wohl kaum mehr einen Wechsel von Meunier geben. Mögliche Interessenten könnten durch die erneuten Probleme und die ohnehin schon lange Verletzungshistorie abgeschreckt werden. Dazu kann sich Meunier in den kommenden Tagen – unter anderem in den Testspielen gegen den FC Chelsea und Ajax Amsterdam – wohl nicht empfehlen. Der Abgangsplan um den Belgier scheint geplatzt.