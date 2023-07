Borussia Dortmund sitzt weiter auf dem Trockenen – wird DAS zu einem großen Problem?

Viele Trainingseinheiten, drei Testspiele und jetzt folgt der Abflug in die USA. Borussia Dortmund wird dort die Vorbereitung auf die kommende Saison 2023/24 fortsetzen.

Doch dem BVB droht ein großes Problem. Bislang konnte Borussia Dortmund mit Ramy Bensebaini und Felix Nmecha zwei Neuzugänge präsentieren. Marcel Sabitzer schließt sich den Schwarzgelben ebenfalls an, allerdings könnten der Mittelfeldspieler und weitere neue Spieler lange brauchen, um sich zu integrieren.

Borussia Dortmund sitzt weiter auf dem Trockenen

Alle Klubs bereiten sich auf die bald anstehende Saison vor. Borussia Dortmund begibt sich ab Montag (24. Juli) in die USA und bestreitet während der Reise Testspiele gegen hochkarätige Mannschaften. Die erste Begegnung absolviert der BVB am 28. Juli gegen San Diego Loyal. Aufgrund der Zeitverschiebung startet die Partie gegen den US-Zweitligisten in Deutschland um 4.30 Uhr.

Anschließend warten zwei Top-Teams auf die Mannschaft von Trainer Edin Terzic. Am 31. Juli um 3 Uhr deutscher Zeit geht es im Allegiant Stadium in Las Vegas gegen Manchester United. Kurz bevor der BVB-Tross die Heimreise antritt, wartet mit dem FC Chelsea (3. August). Das letzte Testspiel der Sommervorbereitung findet dann gegen Ajax Amsterdam am 6. August (17 Uhr) statt, ehe es anschließend in den Endspurt geht.

Wie viele neue Spieler neben Felix Nmecha, Ramy Bensebaini und Marcel Sabitzer dann im Kader stehen werden, wird sich zeigen. Die späten Transfers könnten dem BVB aber zum Problem werden. Denn eigentlich sind Trainingslager dafür da, um sich mit den Neuzugängen einzuspielen.

Großes Problem droht dem BVB

Während Sabitzer wohl im Trainingslager dazustoßen wird, sieht es aktuell nicht so aus, als würden weitere neue Spieler sich Borussia Dortmund in den USA anschließen. Wer aber dort oder dann danach in Deutschland dennoch dazustoßen sollte, könnte vermutlich zu lange brauchen, um in die Mannschaft integriert zu werden.

Ob und wie es sich auswirken wird, zeigt sich dann. Bis zum 1. September haben die Schwarzgelben um Sportdirektor Sebastian Kehl die Möglichkeit, weitere neue Spieler zu verpflichten.