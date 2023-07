Borussia Dortmund: Passiert es im Trainingslager endlich? BVB-Fans können es kaum erwarten

Nach drei Testspielen in Deutschland steht für Borussia Dortmund nun das Trainingslager in den USA an. Dort wird sich die Mannschaft von BVB-Cheftrainer Edin Terzic weiter auf die anstehende Saison 2023/24 vorbereiten.

Mit Ramy Bensebaini und Felix Nmecha hat Borussia Dortmund bislang zwei Neuzugänge verpflichtet. Der dritte neue Spieler könnte dann im Trainingslager dazustoßen. Ein Transfer steht wohl unmittelbar vor dem Abschluss. Die BVB-Fans können es kaum erwarten.

Borussia Dortmund: Passiert es im Trainingslager?

Dabei handelt es sich um Marcel Sabitzer vom FC Bayern, der bald als dritter Neuzugang von Borussia Dortmund verkündet werden könnte. Wie mehrere Medien berichten, soll der Transfer des 29-Jährigen in den kommenden Tagen finalisiert werden. Bilder von „Sky“ zeigen Sabitzer am Montagmorgen (24. Juli) am Flughafen. Er soll sich demnach auf dem Weg zum Medizincheck nach Dortmund befinden und dann in die USA ins Trainingslager nachreisen.

Die Schwarzgelben sollen sich indes mit den Münchenern auf eine Ablösesumme von 19 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt. Beim deutschen Rekordmeister hat Sabitzer keine Perspektive mehr, war in der vergangenen Rückrunde an Manchester United verliehen worden. Den Berichten zufolge wird der Österreicher beim BVB dann einen Vertrag bis mindestens 2027 unterschreiben.

Marcel Sabitzer spielt beim FC Bayern keine Rolle mehr. Nun steht ein BVB-Wechsel bevor. Foto: IMAGO/Eibner

Am Montag (24. Juli) reist der BVB in die USA und führt bis zum 3. August seine Sommervorbereitung fort. Es ist gut möglich, dass Sabitzer nach seiner Vorstellung dann dort zum Team dazustößt.

BVB-Fans warten geduldig

Gemeinsam mit Felix Nmecha wird Marcel Sabitzer dann dabei helfen, den Abgang von Jude Bellingham zu kompensieren. Seitdem der 20-Jährige in Richtung Real Madrid wechselte, suchte Borussia Dortmund vergeblich nach einem Nachfolger. Diese Aufgabe soll jetzt auf mehrere Schultern verteilt werden.

Zuvor scheiterten schon Transfers von Enzo Le Fee und Edson Alvarez, die beide als sichergeglaubte Neuzugänge galten. Zudem ist auch ein Wechsel von BVB-Flirt Ivan Fresneda wohl geplatzt. Auch der Spanier, den die Dortmunder bereits im vergangenen Winter verpflichten wollten, wird vermutlich bei seinem Verein Real Valladolid bleiben.

Dafür ist es jetzt mit Sabitzer deutlich konkreter. Die BVB-Fans können es kaum erwarten, dass endlich der dritte Neuzugang verkündet wird. In den vergangenen Wochen und Monaten gab es zu viele Gerüchte um neue Spieler. Vor allem vor dem Saisonstart wäre es wichtig, die Kaderplanung abgeschlossen zu haben.