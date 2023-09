Borussia Dortmund: Durchbruch nicht gelungen – macht ein BVB-Juwel den Abflug?

Sein Abgang würde viele Fans von Borussia Dortmund sicherlich schmerzen. Als 16-Jähriger kam Gio Reyna als ein vielversprechendes Talent zu Schwarz-Gelb und sollte in Zukunft eine feste Säule für den BVB werden – nach etwa vier Jahren ist davon wenig zu sehen.

Der ganz große Durchbruch blieb ihm, auch wegen vieler Verletzungen, bei Borussia Dortmund verwehrt. Zwar ließ er immer wieder sein enormes Potenzial aufblitzen, doch wirklich funktionieren sollte es nicht wirklich. Nun könnte er sein Glück bei einem anderen Verein suchen.

Borussia Dortmund: Reyna zum AC Mailand?

Schon im Sommer machten immer wieder Gerüchte die Runde, dass Reyna den BVB verlassen könnte. Mal war es eine Leihe, mal ein fester Transfer, der im Raum stand. Nun scheint das Thema wieder etwas heißer zu werden, ein europäischer Top-Klub soll den US-Amerikaner weit oben auf der Liste haben.

Laut dem spanischen Sport-Medium „Fichanjes Futbol“ habe der AC Mailand großes Interesse an den 20-Jährigen und soll den Offensiv-Akteur zum Top-Transfer-Ziel gemacht haben. Ob das schon im Winter oder erst im Sommer interessant werden würde, ist nicht bekannt. In Italien würde er auf Ex-BVB-Star Christian Pulisic treffen.

In der laufenden Saison kam er in bisher noch nicht zum Einsatz. Aufgrund einer Fußverletzung, die er sich in der Vorbereitung zuzog, verpasste er den Saisonstart. Sein Kaderdebüt feierte er in Paris, auch gegen Wolfsburg saß er auf der Bank – Minuten bekam er allerdings noch nicht.

Großes Ablöse-Paket für Reyna?

Ein Wechsel Reynas wäre auch ein deutliches Zeichen der BVB-Verantwortlichen, dass man nicht mehr an dem großen Durchbruch von Reyna bei Schwarz-Gelb glaube. In den vergangenen Jahren ist Reyna jedoch zu einem Publikumsliebling geworden, den viele Fans wohl weiterhin gerne in Dortmund sehen würden.

Allerdings könnte man für Reyna wohl noch eine gute Ablöse generieren. Trotz vieler Verletzungen ist das Potenzial bekannt, dazu beläuft sich sein Marktwert auf etwa 25 Millionen. Gut möglich, dass der BVB mit einem Verkauf noch einiges Geld machen könnte. Der Vertrag von Reyna läuft noch bis 2025, im kommenden Sommer wäre also die letzte Möglichkeit, eine gute Ablöse für den 20-Jährigen zu bekommen.